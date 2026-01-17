Ecommbx
Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT

 17.01.2026 - 22:25
17.01.2026 - 22:25

Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT

Απο τα γνωστότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι το ChatGPT, στο οποίο στρέφονται πολλοί για απαντήσεις. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνεχής εξάρτηση από τέτοια εργαλεία μπορεί σταδιακά να μειώσει την ικανότητα ενός ατόμου να αναζητά ανεξάρτητα απαντήσεις, να μαθαίνει και να δημιουργεί.

Ορισμένοι χρήστες επιλέγουν πλέον να μειώσουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για ένα διάστημα ή ακόμα και να διαγράψουν εντελώς τους λογαριασμούς τους.

Για τους χρήστες που έχουν αποφασίσει να διαγράψουν τον λογαριασμό τους στο ChatGPT, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου.

Στην έκδοση για υπολογιστές, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στον ιστότοπο του ChatGPT και να χρησιμοποιήσετε ένα έγκυρο email.

Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην εικόνα προφίλ στην κάτω γωνία της σελίδας και εισερχόμενοι στην ενότητα ρυθμίσεων, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή λογαριασμού.

Κάνοντας κύλιση στη σελίδα, θα εμφανιστεί η επιλογή Διαγραφή λογαριασμού και επιλέγοντάς την, θα ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής.

Μια παρόμοια διαδικασία υπάρχει και σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS. Αφού συνδεθεί στην εφαρμογή και ανοίξει το κύριο μενού μέσω του εικονιδίου στο επάνω μέρος της οθόνης, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στην ενότητα ρυθμίσεων προφίλ.

Στην ενότητα ελέγχου δεδομένων, υπάρχει η επιλογή διαγραφής του λογαριασμού OpenAI, επιλέγοντάς την, ο λογαριασμός ChatGPT θα διαγραφεί οριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κατασκευαστής προειδοποιεί ότι η διαγραφή ενός λογαριασμού είναι μη αναστρέψιμη. Μετά από αυτό, δεν θα είναι δυνατή η χρήση του ίδιου email ή αριθμού τηλεφώνου για τη δημιουργία νέου λογαριασμού. Όλα τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν επίσης από όλες τις υπηρεσίες OpenAI και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περίπου 30 ημέρες.

Οι χρήστες με ενεργή συνδρομή μέσω του Google Play Store θα πρέπει επίσης να ακυρώσουν τη συνδρομή τους ξεχωριστά.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

