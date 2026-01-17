Ecommbx
ΗΠΑ: Αγόρι 11 ετών πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι

 17.01.2026 - 21:59
Ένας 11χρονος αγόρι από την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον πατέρα του γιατί του είχε πάρει τη κονσόλα παιχνιδιών Nintendo Switch.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Ιανουαρίου, αναφέρει ο Guardian.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της οικογένειας τις 03:20 έπειτα από αναφορά για έναν άνδρα που δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι αστυνομικοί βρήκαν έναν 42χρονο άνδρα νεκρό στο κρεβάτι με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι ήταν τα γενέθλια του παιδιού και ότι είχε μπει στο υπνοδωμάτιο φωνάζοντας: «Ο μπαμπάς είναι νεκρός». Οι αστυνομικοί που βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος ανέφεραν επίσης ότι άκουσαν τον γιο να λέει στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».

Ο πυροβολισμός φέρεται να συνέβη αφού το ζευγάρι είχε πάει για ύπνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το παιδί είπε στις Αρχές ότι είχε περάσει μια ωραία μέρα με τους γονείς του, αλλά, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, θύμωσε όταν ο πατέρας του τού είπε ότι ήταν ώρα για ύπνο.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, το αγόρι είπε στην αστυνομία ότι βρήκε στο συρτάρι του πατέρα του, μέσα στο υπνοδωμάτιο των γονιών του, το κλειδί για το χρηματοκιβώτιο με τα όπλα. Το άνοιξε ενώ προσπαθούσε να βρει το Nintendo Switch του, το οποίο του είχαν πάρει νωρίτερα, και βρήκε ένα όπλο.

Μετά, όπως παραδέχτηκε, «έβγαλε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο, το γέμισε με σφαίρες και πήγε στο κρεβάτι του πατέρα του. Τράβηξε την σκανδάλη και πυροβόλησε τον πατέρα του».

Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι θα συμβεί όταν πυροβόλησε με το όπλο, το αγόρι απάντησε ότι ήταν «θυμωμένος» και ότι «δεν το είχε σκεφτεί».
Ο 11χρονος αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Το αίτημα για απελευθέρωση με εγγύηση δεν έγινε δεκτό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συνέλαβαν στο Νοσοκομείο τον 48χρονο για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα - Ψάχνουν άλλους τρεις

Συνέλαβαν στο Νοσοκομείο τον 48χρονο για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα - Ψάχνουν άλλους τρεις

Υπό σύλληψη τέθηκε ένα πρόσωπο για τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Λάρνακα το Σάββατο (17/1) στη Λάρνακα. 

