Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΗ επιστροφή των «κλειστών» κουζινών -Γιατί τελειώνει η εποχή των open space
LIKE ONLINE

Η επιστροφή των «κλειστών» κουζινών -Γιατί τελειώνει η εποχή των open space

 18.01.2026 - 17:07
Η επιστροφή των «κλειστών» κουζινών -Γιατί τελειώνει η εποχή των open space

Τα τελευταία χρόνια οι open space κουζίνες, που είναι «ενωμένες» με το σαλόνι σε έναν ενιαίο, μεγάλο χώρο, συνήθως τοποθετημένο στην είσοδο του σπιτιού, κυριάρχησαν στον κόσμο του interior design.

Ωστόσο, πλέον τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να αλλάζουν. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, όταν ξεκινούν την ανακαίνιση ενός νέου σπιτιού, ζητούν «κλειστές» κουζίνες, δηλαδή κουζίνες που χωρίζονται από το σαλόνι με πόρτες και τοίχους.

Γιατί, όμως; επιστρέφει αυτή η τάση, η οποία είχε σταδιακά είχε χαθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000;

Αντίο open space κουζίνες

Οι τάσεις με vintage «ψυχή» επιστρέφουν δυναμικά, όχι μόνο στον κόσμο της μόδας αλλά και στον τομέα της διακόσμησης. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι αρχίζουν να εκτιμούν ξανά τις κλειστές κουζίνες, προτιμώντας τες από τις open space, που κυριάρχησαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Μέχρι σήμερα οι τάσεις του interior design επέβαλλαν την κατεδάφιση των διαχωριστικών τοίχων ανάμεσα στην κουζίνα και το σαλόνι, δημιουργώντας έναν ενιαίο, μεγάλο χώρο που μπορούσε αφενός να φιλοξενεί τους καλεσμένους ανάμεσα σε καναπέδες και ζώνες χαλάρωσης και αφετέρου να δίνει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να μαγειρεύουν «σε κοινή θέα», συζητώντας με τους υπόλοιπους αντί να απομονώνονται σε ξεχωριστό δωμάτιο.

Τώρα, όμως, φαίνεται πως υπάρχει μια έντονη επιστροφή στο παρελθόν και στα ανεξάρτητα δωμάτια που είναι αποκλειστικά αφιερωμένα στο μαγείρεμα και την προετοιμασία των γευμάτων.

Η νέα τάση στις κουζίνες είναι ρετρό

Αφού έπεσαν σε αχρηστία στα τέλη του 20ού αιώνα, λόγω της επιθυμίας για πιο φωτεινούς και «κοινωνικούς» χώρους, οι κλειστές κουζίνες επιστρέφουν σήμερα δυναμικά και γνωρίζουν ξανά μεγάλη ζήτηση. Ο λόγος είναι πολύ απλός: παρότι με την πρώτη ματιά μπορεί να μοιάζουν λιγότερο ιδανική επιλογή όσον αφορά τη φιλοξενία και τους αέρινους χώρους, στην πραγματικότητα βοηθούν στον περιορισμό της ακαταστασίας, διατηρούν την αρχιτεκτονική αυθεντικότητα ενός διαμερίσματος και προσφέρουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα.

Τέλος στις μυρωδιές του φαγητού και στα δείπνα με τις λαδωμένες εστίες μαγειρέματος στο φόντο: με την «παραδοσιακή» κουζίνα επιστρέφει και η ιδιωτικότητα. Επιπλέον, ο χώρος που είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στα γεύματα μετατρέπεται σε ένα ζεστό, διαχρονικό περιβάλλον, ιδανικό για όσους θέλουν να δώσουν στο σπίτι τους μια έντονη και ξεχωριστή ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα άνετη και φιλόξενη.

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης
Θλίψη σε χωριό της Λευκωσίας: Πέθανε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου - Δείτε φωτογραφία
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία
Καρναβάλι Λεμεσού: Από τους Μαριάτσι στα Pokémon και την Ballerina Cappuccina - Δείτε τις πρώτες στολές
Χ. Χρίστου στο «T»: «Αυτοί που στρέφονται εναντίον του ΕΛΑΜ, είναι αυτοί που κατέστρεψαν την Κύπρο... Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το κόμμα του, οδήγησε το ΑΚΕΛ στην εξουσία»
Έψαχναν καταζητούμενο πρόσωπο και εντόπισαν σφαίρες - Τέσσερις συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξεχώρισε η εικόνα Παπασταύρου-Πραστίτη (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

 18.01.2026 - 17:03
Επόμενο άρθρο

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 48χρονος και ακόμη δύο - Ελεύθερος ο ένας - Ήταν τυχαία στο διαμέρισμα

 18.01.2026 - 17:25
Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Στην Κύπρο πριν το τέλος του μήνα αναμένεται να έρθει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στην παρουσία της θα πρέπει να γίνει κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

  •  18.01.2026 - 12:33
ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

  •  18.01.2026 - 12:18
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

  •  18.01.2026 - 12:50
Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

  •  18.01.2026 - 15:15
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

  •  18.01.2026 - 16:10
Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

  •  18.01.2026 - 14:43
Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

  •  18.01.2026 - 16:28
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

  •  18.01.2026 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα