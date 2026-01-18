Η επιστροφή των «κλειστών» κουζινών -Γιατί τελειώνει η εποχή των open space

Ωστόσο, πλέον τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να αλλάζουν. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, όταν ξεκινούν την ανακαίνιση ενός νέου σπιτιού, ζητούν «κλειστές» κουζίνες, δηλαδή κουζίνες που χωρίζονται από το σαλόνι με πόρτες και τοίχους.

Γιατί, όμως; επιστρέφει αυτή η τάση, η οποία είχε σταδιακά είχε χαθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000;

Αντίο open space κουζίνες

Οι τάσεις με vintage «ψυχή» επιστρέφουν δυναμικά, όχι μόνο στον κόσμο της μόδας αλλά και στον τομέα της διακόσμησης. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι αρχίζουν να εκτιμούν ξανά τις κλειστές κουζίνες, προτιμώντας τες από τις open space, που κυριάρχησαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Μέχρι σήμερα οι τάσεις του interior design επέβαλλαν την κατεδάφιση των διαχωριστικών τοίχων ανάμεσα στην κουζίνα και το σαλόνι, δημιουργώντας έναν ενιαίο, μεγάλο χώρο που μπορούσε αφενός να φιλοξενεί τους καλεσμένους ανάμεσα σε καναπέδες και ζώνες χαλάρωσης και αφετέρου να δίνει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να μαγειρεύουν «σε κοινή θέα», συζητώντας με τους υπόλοιπους αντί να απομονώνονται σε ξεχωριστό δωμάτιο.

Τώρα, όμως, φαίνεται πως υπάρχει μια έντονη επιστροφή στο παρελθόν και στα ανεξάρτητα δωμάτια που είναι αποκλειστικά αφιερωμένα στο μαγείρεμα και την προετοιμασία των γευμάτων.

Η νέα τάση στις κουζίνες είναι ρετρό

Αφού έπεσαν σε αχρηστία στα τέλη του 20ού αιώνα, λόγω της επιθυμίας για πιο φωτεινούς και «κοινωνικούς» χώρους, οι κλειστές κουζίνες επιστρέφουν σήμερα δυναμικά και γνωρίζουν ξανά μεγάλη ζήτηση. Ο λόγος είναι πολύ απλός: παρότι με την πρώτη ματιά μπορεί να μοιάζουν λιγότερο ιδανική επιλογή όσον αφορά τη φιλοξενία και τους αέρινους χώρους, στην πραγματικότητα βοηθούν στον περιορισμό της ακαταστασίας, διατηρούν την αρχιτεκτονική αυθεντικότητα ενός διαμερίσματος και προσφέρουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα.

Τέλος στις μυρωδιές του φαγητού και στα δείπνα με τις λαδωμένες εστίες μαγειρέματος στο φόντο: με την «παραδοσιακή» κουζίνα επιστρέφει και η ιδιωτικότητα. Επιπλέον, ο χώρος που είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στα γεύματα μετατρέπεται σε ένα ζεστό, διαχρονικό περιβάλλον, ιδανικό για όσους θέλουν να δώσουν στο σπίτι τους μια έντονη και ξεχωριστή ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα άνετη και φιλόξενη.

