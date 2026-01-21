Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

 21.01.2026 - 21:50
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, το εκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκλήθηκε στις Βρυξέλλες με επίκεντρο την ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

