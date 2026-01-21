ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, το εκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκλήθηκε στις Βρυξέλλες με επίκεντρο την ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
