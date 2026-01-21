Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε ότι πήρε την απόφαση αυτή μετά από μια «παραγωγική» συνάντηση με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και όλη την Αρκτική Περιοχή.

Αναλυτικά έγραψε ο Τραμπ:

«Βάσει μιας πολύ παραγωγικής συνάντησης που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή. Αυτή η λύση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους Δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, όπως απαιτείται, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις — Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr