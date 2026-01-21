Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ: Αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία

 21.01.2026 - 22:05
Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους δασμούς που είχε ανακοινώσει ότι θα επέβαλε στις 8 ευρωπαϊκές χώρες που βοήθησαν στρατιωτικά τη Γροιλανδία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σκληρή απάντηση Ευρώπης: Αναστέλλονται οι εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έγραψε ότι πήρε την απόφαση αυτή μετά από μια «παραγωγική» συνάντηση με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και όλη την Αρκτική Περιοχή.

Αναλυτικά έγραψε ο Τραμπ:

«Βάσει μιας πολύ παραγωγικής συνάντησης που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή. Αυτή η λύση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους Δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, όπως απαιτείται, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις — Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Γαλακτοκομικός κολοσσός ανακαλεί βρεφικό γάλα - Τι εντοπίστηκε
VIDEO - Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρή 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα - Παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο
Έμπλεξε η «Annie Alexui»: Αντιμετωπίζει συνολικά 13 κατηγορίες - Αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις
Καταζητείται ο 27χρονος Γιώργος για διάφορα αδικήματα - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
Θα γλείφεις τα δάκτυλα σου: Η νέα άφιξη του delivery-only fried chicken που απογειώνει το comfort food στη Λευκωσία
Ανακαλούνται έξι επικίνδυνα οχήματα από την αγορά - Δείτε ποια είναι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

 21.01.2026 - 21:50
Επόμενο άρθρο

Απίστευτη ιστορία: Πως κατάφερε να ζει 23 χρόνια σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώνει τον ιδιοκτήτη - Φωτογραφία

 21.01.2026 - 22:16
ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

  •  21.01.2026 - 21:50
Σάλος στην Επ. Θεσμών με το επίμαχο βίντεο - Υπό εξέταση η δωρεά 500.000 από επενδυτή

Σάλος στην Επ. Θεσμών με το επίμαχο βίντεο - Υπό εξέταση η δωρεά 500.000 από επενδυτή

  •  21.01.2026 - 18:56
Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία

Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία

  •  21.01.2026 - 22:05
Φειδίας Παναγιώτου: Απαντά με βίντεο για την καταγγελία εναντίον του - «Εφκάλαν με ότι είμαι ο πιο ψεύτης τζαι απατεώνας»

Φειδίας Παναγιώτου: Απαντά με βίντεο για την καταγγελία εναντίον του - «Εφκάλαν με ότι είμαι ο πιο ψεύτης τζαι απατεώνας»

  •  21.01.2026 - 19:10
Έμπλεξε η «Annie Alexui»: Αντιμετωπίζει συνολικά 13 κατηγορίες - Αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις

Έμπλεξε η «Annie Alexui»: Αντιμετωπίζει συνολικά 13 κατηγορίες - Αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις

  •  21.01.2026 - 20:55
ΗΠΑ: Το Κογκρέσο άναψε πράσινο στο νομοσχέδιο για IMEC – Πώς επηρεάζεται η Κύπρος και ο GSI

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο άναψε πράσινο στο νομοσχέδιο για IMEC – Πώς επηρεάζεται η Κύπρος και ο GSI

  •  21.01.2026 - 21:10
VIDEO - Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρή 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα - Παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

VIDEO - Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρή 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα - Παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

  •  21.01.2026 - 21:35
Ιωάννα τους τρελαίνεις

Ιωάννα τους τρελαίνεις

  •  21.01.2026 - 20:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα