Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑπίστευτη ιστορία: Πως κατάφερε να ζει 23 χρόνια σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώνει τον ιδιοκτήτη - Φωτογραφία
LIKE ONLINE

Απίστευτη ιστορία: Πως κατάφερε να ζει 23 χρόνια σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώνει τον ιδιοκτήτη - Φωτογραφία

 21.01.2026 - 22:16
Απίστευτη ιστορία: Πως κατάφερε να ζει 23 χρόνια σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώνει τον ιδιοκτήτη - Φωτογραφία

Tον αποκαλούν «πιο πετυχημένο καταπατητή της Αμερικής» και έχουν λόγο γι’ αυτό. Ο Guramrit Hanspal κατάφερε ίσως κάτι μοναδικό: Να μένει σε ένα σπίτι για δεκαετίες… χωρίς να πληρώνει τον ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα, αγόρασε το σπίτι με τρία υπνοδωμάτια στο Long Island των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 1998 για 290.000 δολάρια. Έκανε την πρώτη πληρωμή στεγαστικού δανείου ύψους 1.602,37 δολαρίων και στη συνέχεια δεν πλήρωσε ποτέ ξανά. Κανονικά θα έπρεπε να παραδώσει το σπίτι, αλλά έμεινε εκεί για 23 χρόνια. Τρεις διαφορετικοί ιδιοκτήτες προσπάθησαν να τον βγάλουν έξω από το σπίτι, από το 2000 και μετά. Αυτός κατάφερε να τη γλιτώσει πάρα πολλές φορές, εκμεταλλευόμενος τα «παραθυράκια» του συστήματος και τους δαιμόνιους νομικούς χειρισμούς των δικηγόρων του.

Η ιστορία του τράβηξε όλα τα βλέμματα. Και πολλά μεγάλα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με την περίπτωση του, κατά καιρούς.

Με τα χρόνια, ο Hanspal υπέβαλε τέσσερις αγωγές και επτά πτωχεύσεις, υποθέσεις που διακόπτουν αυτόματα κάθε προσπάθεια έξωσης. Ισχυρίστηκε ότι είχε ακόμη και οικονομικές δυσχέρειες λόγω του COVID-19, όπως δείχνουν τα δικαστικά αρχεία. Το σπίτι άλλαζε νομικά χέρια, πέρναγε από τη μια τράπεζα στην άλλη και τελικά πέρασε σε έναν επενδυτή – όλοι προσπάθησαν μάταια να βγάλουν τον Hanspal. Ξανά και ξανά οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου εμφανίζονταν, αλλά πάντα το αποτέλεσμα ήταν να έρθουν αντιμέτωποι με δικαστικά έγγραφα που έδιναν στον Hanspal… άλλη μια ευκαιρία.

Guramrit Hanspal seen leaving his house in East Meadow, Long Island in on 27 October.


Τελικά, όπως σημειώνει η New York Post σε άρθρο της, η… δωρεάν διαμονή του 52χρονου έληξε τον Νοέμβριο του 2021. Ο Guramrit Hanspal έχασε την τελευταία δικαστική ευκαιρία του. Έτσι οι Αρχές πήγαν και αφαίρεσαν τα περιεχόμενα του σπιτιού: Εναν λεκιασμένο καναπέ, στρώματα, ελατήρια, σπασμένα ράφια IKEA, καρέκλες, μια σόμπα, ένα ελαστικό, ένα παιδικό φορτηγό.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης Diamond Ridge Partners αγόρασε το σπίτι από την Chase Bank τον Μάιο του 2018 για 184.000 $ και πρόσφερε στον Hanspal 20.000 $ για να φύγει. Ο Hanspal αρνήθηκε ακόμα και αυτή την επιλογή τότε και συνέχισε το πλάνο του.

Ο Hanspal δεν έκανε τίποτα κακό, είπε ένας δικηγόρος που τον εκπροσώπησε. «Αυτό είναι το σπουδαίο αμερικανικό νομικό σύστημα… ένας άνθρωπος μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι με μία πληρωμή στεγαστικού δανείου και δεν έκανε τίποτα παράνομο όλα αυτά τα 23 χρόνια», ισχυρίστηκε ο δικηγόρος William Friedman. «Εκμεταλλεύτηκε το σύστημα, το χρησιμοποίησε και τον κατηγορείτε για κακό που χρησιμοποιεί το σύστημα. Δεν το δέχομαι… Δεν είναι κακός. Το σύστημα είναι κακό. Έπαιζε με τους κανόνες. Το σύστημα είναι εντελώς χαλασμένο. Κάθε αναθεματισμένο κομμάτι του», τόνισε ο δικηγόρος.

«Αν και αυτή είναι μια νίκη για εμάς και είμαστε ευγνώμονες για την απόφαση που εκδόθηκε από τον δικαστή, κατά μία έννοια είναι πολύ αργά και η ζημιά έχει γίνει», είπε από την μεριά του ο Μαξ Σολντ της Diamond Ridge στην NYP, προσθέτοντας: «Εγώ Είμαι απογοητευμένος που αυτό το άτομο είχε τη δυνατότητα να λέει ψέματα, να εξαπατά και να κλέβει από εργατικούς φορολογούμενους για περισσότερα από 23 χρόνια».

Ο Guramrit Hanspal μπορεί να έχασε. Αλλά όλοι θα θυμούνται την ιστορία του. Και το πως κατάφερε να μείνει σε ένα σπίτι για 23 χρόνια χωρίς να το έχει πληρώσει.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκάνδαλο: Πασίγνωστος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία
VIDEO - Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρή 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα - Παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο
Έμπλεξε η «Annie Alexui»: Αντιμετωπίζει συνολικά 13 κατηγορίες - Αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις
Προσοχή: Γαλακτοκομικός κολοσσός ανακαλεί βρεφικό γάλα - Τι εντοπίστηκε
Θα γλείφεις τα δάκτυλα σου: Η νέα άφιξη του delivery-only fried chicken που απογειώνει το comfort food στη Λευκωσία
Απίστευτη ιστορία: Πως κατάφερε να ζει 23 χρόνια σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώνει τον ιδιοκτήτη - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία

 21.01.2026 - 22:05
Επόμενο άρθρο

Σκάνδαλο: Πασίγνωστος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία

 21.01.2026 - 22:28
ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

  •  21.01.2026 - 21:50
Σάλος στην Επ. Θεσμών με το επίμαχο βίντεο - Υπό εξέταση η δωρεά 500.000 από επενδυτή

Σάλος στην Επ. Θεσμών με το επίμαχο βίντεο - Υπό εξέταση η δωρεά 500.000 από επενδυτή

  •  21.01.2026 - 18:56
Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία

Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς που είχε πει ότι θα επέβαλε στις οκτώ χώρες που βοηθούν στρατιωτικά τη Γροιλανδία

  •  21.01.2026 - 22:05
Φειδίας Παναγιώτου: Απαντά με βίντεο για την καταγγελία εναντίον του - «Εφκάλαν με ότι είμαι ο πιο ψεύτης τζαι απατεώνας»

Φειδίας Παναγιώτου: Απαντά με βίντεο για την καταγγελία εναντίον του - «Εφκάλαν με ότι είμαι ο πιο ψεύτης τζαι απατεώνας»

  •  21.01.2026 - 19:10
Έμπλεξε η «Annie Alexui»: Αντιμετωπίζει συνολικά 13 κατηγορίες - Αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις

Έμπλεξε η «Annie Alexui»: Αντιμετωπίζει συνολικά 13 κατηγορίες - Αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις

  •  21.01.2026 - 20:55
ΗΠΑ: Το Κογκρέσο άναψε πράσινο στο νομοσχέδιο για IMEC – Πώς επηρεάζεται η Κύπρος και ο GSI

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο άναψε πράσινο στο νομοσχέδιο για IMEC – Πώς επηρεάζεται η Κύπρος και ο GSI

  •  21.01.2026 - 21:10
VIDEO - Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρή 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα - Παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

VIDEO - Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρή 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα - Παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

  •  21.01.2026 - 21:35
Ιωάννα τους τρελαίνεις

Ιωάννα τους τρελαίνεις

  •  21.01.2026 - 20:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα