Σκάνδαλο: Πασίγνωστος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία

Η καταγγελία έγινε από μια οικογένεια με κολομβιανές ρίζες αποτελούμενη από ένα ανδρόγυνο και τρία παιδιά, που εργαζόταν για υπηρεσίες του ζευγαριού μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2024 και Νοεμβρίου 2025, χωρίς κάποιο νόμιμο καθεστώς, σε διάφορα πόστα (σεκιούριτι, μάγειρες, νταντάδες).

Οι οικονομικές απολαβές ήταν μικρότερες σε σχέση με το προβλεπόμενο, ενώ ήταν πολλές οι ώρες αδήλωτης εργασίας, με την καταγγελία να αναφέρει ότι εργαζόντουσαν έως και 84 ώρες εβδομαδιαίως.

Ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του δήλωσαν (μέσω του ατζέντη του Γάλλου μπακ) έκπληκτοι για τη συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά και άγνοια, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.

