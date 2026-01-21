Ecommbx
Σκάνδαλο: Πασίγνωστος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία
ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο: Πασίγνωστος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία

 21.01.2026 - 22:28
Σκάνδαλο: Πασίγνωστος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία

Ο ακραίος αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του Βικτόρια Τριάι κατηγορούνται για human trafficking (εμπορία ανθρώπων) και αδήλωτη εργασία, καθώς υπήρξε καταγγελία εις βάρος τους στην αστυνομία των Βερσαλιών.

Η καταγγελία έγινε από μια οικογένεια με κολομβιανές ρίζες αποτελούμενη από ένα ανδρόγυνο και τρία παιδιά, που εργαζόταν για υπηρεσίες του ζευγαριού μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2024 και Νοεμβρίου 2025, χωρίς κάποιο νόμιμο καθεστώς, σε διάφορα πόστα (σεκιούριτι, μάγειρες, νταντάδες).

Οι οικονομικές απολαβές ήταν μικρότερες σε σχέση με το προβλεπόμενο, ενώ ήταν πολλές οι ώρες αδήλωτης εργασίας, με την καταγγελία να αναφέρει ότι εργαζόντουσαν έως και 84 ώρες εβδομαδιαίως.

Ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του δήλωσαν (μέσω του ατζέντη του Γάλλου μπακ) έκπληκτοι για τη συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά και άγνοια, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.

 

ΠΗΓΗ: Sports24.gr

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη.

