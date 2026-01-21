Στην «κατάψυξη» η Κύπρος: Πότε και που αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Πολύ ισχυροί άνεμοι στο «μενού» του καιρού

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Παροδικά τοπικά θα πνέουν πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης και τοπικά κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές κατά διαστήματα αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ αργότερα το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 21 εκατοστά.