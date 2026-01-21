Ecommbx
ΑρχικήΠολιτικήΓαλλική διπλωματική πηγή: Σημαντικό να ανανεωθεί η εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλλική διπλωματική πηγή: Σημαντικό να ανανεωθεί η εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 21.01.2026 - 23:10
Γαλλική διπλωματική πηγή: Σημαντικό να ανανεωθεί η εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Τη θέση ότι η ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) θα καταστεί δυνατή "χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες" εξέφρασε γαλλική διπλωματική πηγή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, προσθέτοντας ότι η ανανέωση είναι σημαντική. Αναφερόμενη σε μια «νέα πολιτική κατάσταση» στο νησί, η ίδια πηγή είπε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει κάθε εξουσία να επιδιώξει «οποιαδήποτε πρόοδο είναι δυνατή» σε σχέση με μια διευθέτηση του Κυπριακού.

"Πιστεύω ότι η ανανέωση θα καταστεί δυνατή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, κάτι που για εμάς είναι σημαντικό, διότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ παρέχει πράγματι εδώ και πολλά χρόνια ένα μη συγκρουσιακό περιβάλλον στις δύο πλευρές", ανέφερε η γαλλική διπλωματική πηγή στο ΚΥΠΕ.

Για τη Γαλλία, η ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι σημαντικό θέμα, πρόσθεσε.

Η ίδια πηγή είπε ότι "σημειώσαμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα των 'εκλογών' στο τ/κ μέρος του νησιού και πιστεύουμε ότι ο ΟΗΕ οφείλει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για την ανανέωση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, με τις ειδικές αρμοδιότητες Καλών Υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα εδώ και πολλά χρόνια".

Το Παρίσι θεωρεί "ότι όταν βρίσκονται σε εξέλιξη Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, είναι ευκολότερο να διεξαχθούν συνομιλίες".

"Πιστεύουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση να επιδιώξει κάθε δυνατή πρόοδο, δεδομένης της νέας πολιτικής κατάστασης, με έναν νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος φέρεται να είναι πιο ανοικτός στη διζωνική, δικοινοτική λύση και έναν βαθιά δεσμευμένο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμεί λύση σε αυτή τη σύγκρουση δεκαετιών" και να εργαστεί για "μια βιώσιμη λύση στην Κύπρο", σημείωσε η γαλλική διπλωματική πηγή.

"Συνεπώς, πρέπει να είμαστε δυναμικοί ώστε να προωθήσουμε την επανέναρξη ουσιαστικών συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών", ανέφερε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, τα περισσότερα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατά τη διάρκεια των κλειστών διαβουλεύσεων, επιβεβαίωσαν τον κρίσιμο ρόλο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο νησί και εξέφρασαν ικανοποίηση για την εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Επιπλέον, ορισμένα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας υπογράμμισαν τη σημασία της αποφυγής μονομερών ενεργειών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

