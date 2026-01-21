Ecommbx
VIDEO: Τα είδαμε όλα... Πλέον στην πίστα δεν ρίχνουν μόνο λουλούδια αλλά και... έπιπλα - «Μετακομίσεις κάνουμε»
LIKE ONLINE

VIDEO: Τα είδαμε όλα... Πλέον στην πίστα δεν ρίχνουν μόνο λουλούδια αλλά και... έπιπλα - «Μετακομίσεις κάνουμε»

 21.01.2026 - 23:35
VIDEO: Τα είδαμε όλα... Πλέον στην πίστα δεν ρίχνουν μόνο λουλούδια αλλά και... έπιπλα - «Μετακομίσεις κάνουμε»

Από εκείνα τα περιστατικά που δύσκολα σκηνοθετούνται, εκτυλίχθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου εμφανίζεται η Αναστασία.

Την ώρα που τραγουδούσε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ένας θαμώνας -που λογικά δεν μπορούσε να λοκάρει την λουλουδού στο οπτικό του πεδίο- πέταξε έναν καναπέ στην πίστα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβηκε σχεδόν αμέσως στο TikTok. Μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να κυκλοφορεί προκαλώντας διάφορα σχόλια.

Η αντίδραση της Αναστασίας

Η ίδια η Αναστασία, πάντως, δεν έχασε ούτε στιγμή την ψυχραιμία της. Αντί να διακόψει το πρόγραμμα, σχολίασε με χαμόγελο «μετακομίσεις κάνουμε» και συνέχισε κανονικά το τραγούδι της.

Στα social media το περιστατικό πήρε διαστάσεις. Κάποιοι το είδαν σαν ένα ακόμα δείγμα υπερβολής και καλτίλας στη νυχτερινή διασκέδαση, άλλοι απλώς γέλασαν με το απρόσμενο της υπόθεσης. Υπήρξαν και εκείνοι που στάθηκαν αποκλειστικά στην αντίδραση της τραγουδίστριας, μιλώντας για επαγγελματισμό και cool διάθεση.

 

 

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Γαλλική διπλωματική πηγή: Σημαντικό να ανανεωθεί η εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 21.01.2026 - 23:10
ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

ΠτΔ: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη.

