VIDEO: Τα είδαμε όλα... Πλέον στην πίστα δεν ρίχνουν μόνο λουλούδια αλλά και... έπιπλα - «Μετακομίσεις κάνουμε»

Την ώρα που τραγουδούσε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ένας θαμώνας -που λογικά δεν μπορούσε να λοκάρει την λουλουδού στο οπτικό του πεδίο- πέταξε έναν καναπέ στην πίστα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβηκε σχεδόν αμέσως στο TikTok. Μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να κυκλοφορεί προκαλώντας διάφορα σχόλια.

Η αντίδραση της Αναστασίας

Η ίδια η Αναστασία, πάντως, δεν έχασε ούτε στιγμή την ψυχραιμία της. Αντί να διακόψει το πρόγραμμα, σχολίασε με χαμόγελο «μετακομίσεις κάνουμε» και συνέχισε κανονικά το τραγούδι της.

Στα social media το περιστατικό πήρε διαστάσεις. Κάποιοι το είδαν σαν ένα ακόμα δείγμα υπερβολής και καλτίλας στη νυχτερινή διασκέδαση, άλλοι απλώς γέλασαν με το απρόσμενο της υπόθεσης. Υπήρξαν και εκείνοι που στάθηκαν αποκλειστικά στην αντίδραση της τραγουδίστριας, μιλώντας για επαγγελματισμό και cool διάθεση.

