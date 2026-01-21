Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Το εμβόλιο που καθυστερεί τη γήρανση στους 70χρονους - Τι κάνει στο ανοσοποιητικό σύστημα

 21.01.2026 - 23:58
Το εμβόλιο που καθυστερεί τη γήρανση στους 70χρονους - Τι κάνει στο ανοσοποιητικό σύστημα

Ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να προσφέρει οφέλη που υπερβαίνουν κατά πολύ την προστασία από ένα επώδυνο ιικό εξάνθημα. Νέα έρευνα από το USC Leonard Davis School of Gerontology υποδηλώνει ότι οι ηλικιωμένοι που κάνουν το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα παρουσιάζουν βραδύτερη βιολογική γήρανση.

Η μελέτη ανέλυσε τα δεδομένα περισσότερων από 3.800 ενήλικες ηλικίας 70 ετών και άνω που συμμετείχαν στη μελέτη U.S. Health and Retirement Study. Ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση παραγόντων, όπως η κατάσταση υγείας και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, οι εμβολιασμένοι συμμετέχοντες παρουσίασαν κατά μέσο όρο βραδύτερη βιολογική γήρανση συγκριτικά με τους μη εμβολιασμένους. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

Πέρα από την προστασία κατά του έρπητα ζωστήρα

Ο έρπης ζωστήρας εμφανίζεται όταν ο ιός του έρπητα ζωστήρα -που προκαλεί και την ανεμοβλογιά– επανενεργοποιείται σε μεταγενέστερη ηλικία. Μπορεί να προσβάλει ενήλικες οποιασδήποτε ηλικίας, ωστόσο ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά μετά την ηλικία των 50 ετών και σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα και την πιθανότητα μεθερπητικής νευραλγίας, ενός χρόνιου νευρικού πόνου, που μπορεί να επιμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την υποχώρηση του εξανθήματος.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν ότι τα εμβόλια έχουν ευρύτερες επιδράσεις. Σύμφωνα με τον κύριο συγγραφέα, Jung Ki Kim, αναπληρωτή καθηγητή γεροντολογίας, εμβόλια όπως αυτά για τον έρπητα ζωστήρα και τη γρίπη έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο άνοιας και άλλων νευροεκφυλιστικών ασθενειών. «Αυτή η μελέτη προστίθεται στα αναδυόμενα στοιχεία ότι τα εμβόλια θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στην προώθηση της υγιούς γήρανσης, ρυθμίζοντας τα βιολογικά συστήματα, πέρα από την πρόληψη των λοιμώξεων», δήλωσε.

Μετρώντας τη γήρανση στο εσωτερικό του σώματος

Σε αντίθεση με τη χρονολογική ηλικία, η οποία μετρά απλώς τα χρόνια που έχει ζήσει κάποιος, η βιολογική γήρανση αντανακλά το πόσο καλά λειτουργούν τα συστήματα του σώματος. Δύο άτομα της ίδιας ηλικίας μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά βιολογικά προφίλ – το ένα να παρουσιάζει σημάδια επιταχυνόμενης γήρανσης, ενώ το άλλο να είναι βιολογικά νεότερο.

Για να αποτυπώσουν αυτή την πολυπλοκότητα, ο δρ. Kim και η Eileen Crimmins, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο USC και καθηγήτρια γεροντολογίας στο AARP, αξιολόγησαν 7 βασικούς δείκτες βιολογικής γήρανσης:

Φλεγμονή
Φυσική ανοσία (γενικές άμυνες του ανοσοποιητικού συστήματος)
Προσαρμοστική ανοσία (αντιδράσεις που διαμορφώνονται από προηγούμενη έκθεση ή εμβολιασμό)
Καρδιαγγειακή αιμοδυναμική, όπως η ροή του αίματος
Νευροεκφυλισμός
Επιγενετική γήρανση, η οποία αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται
Μεταγραφική γήρανση ή αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια εκφράζονται ως RNA

Αυτές οι μετρήσεις συνδυάστηκαν σε μια συνολική βαθμολογία βιολογικής γήρανσης.

Χαμηλότερη φλεγμονή και βραδύτερη κυτταρική γήρανση

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Κατά μέσο όρο, οι εμβολιασμένοι συμμετέχοντες παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής, βραδύτερη επιγενετική και μεταγραφική γήρανση και χαμηλότερες συνολικές βαθμολογίες βιολογικής γήρανσης. Η μελέτη προσέφερε, έτσι, πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος επηρεάζει τη διαδικασία της γήρανσης.

Η χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή αποτελεί γνωστό παράγοντα που συμβάλλει στην εμφάνιση παθήσεων που σχετίζονται με την ηλικία, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, αδυναμία και γνωστική έκπτωση. Ο εμβολιασμός μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτού του επίμονου φλεγμονώδους φορτίου, προλαμβάνοντας την επανενεργοποίηση του ιού του έρπητα ζωστήρα.

«Βοηθώντας στη μείωση της υποκείμενης φλεγμονής, το εμβόλιο συμβάλλει στην υποστήριξη μιας πιο υγιούς γήρανσης», εξήγησε ο δρ. Kim. «Αν και οι ακριβείς βιολογικοί μηχανισμοί παραμένουν άγνωστοι, η δυνατότητα του εμβολιασμού να μειώσει τη φλεγμονή τον καθιστά μια πολλά υποσχόμενη προσθήκη σε ευρύτερες στρατηγικές που στοχεύουν στην επιβράδυνση της γήρανσης».

Οφέλη με διάρκεια στον χρόνο

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιθανά οφέλη του εμβολιασμού φαίνεται να διαρκούν στο χρόνο. Οι συμμετέχοντες που εμβολιάστηκαν κατά του έρπητα ζωστήρα 4 ή περισσότερα χρόνια πριν από τη λήψη δειγμάτων αίματος εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν βραδύτερη επιγενετική, μεταγραφική και συνολική βιολογική γήρανση σε σύγκριση με όσους δεν εμβολιάστηκαν.

«Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα επηρεάζει βασικούς τομείς που συνδέονται με τη διαδικασία της γήρανσης», δήλωσε η δρ. Crimmins. «Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα, τα αποτελέσματά μας προστίθενται σ’ ένα αυξανόμενο σώμα στοιχείων που υποδηλώνουν ότι τα εμβόλια μπορεί να συμβάλλουν στην υγιή γήρανση, πέρα από την πρόληψη ασθενειών», κατέληξε.

 

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

 

 

