ΔΙΕΘΝΗ

Σκληρή απάντηση Ευρώπης: Αναστέλλονται οι εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία

 21.01.2026 - 19:35
Στην αναστολή των εμπορικών συμφωνιών ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ (για δασμολογικά και εμπορικά ζητήματα - Συμφωνία Turnberry), κατέληξε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε - Απέκλεισε τη χρήση βίας

Όπως δήλωσε στο Στρασβούργο ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου και μόνιμος εισηγητής για τις ΗΠΑ, Μπερντ Λάνγκε (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται σκληρά για να καθορίσει τη θέση του σχετικά με τις δύο νομοθετικές προτάσεις Turnberry, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Συμφωνία Turnberry θα είχε αναστείλει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και θα είχε θεσπίσει ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων για μεγάλο αριθμό αμερικανικών αγροδιατροφικών προϊόντων που εισέρχονται στην ΕΕ. Ωστόσο, απειλώντας την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία ενός κράτους - μέλους της ΕΕ και χρησιμοποιώντας τους δασμούς ως μέσο καταναγκασμού, οι ΗΠΑ υπονομεύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ.

Σήμερα, οι σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου επανέλαβαν την ακλόνητη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας. Δεδομένων των συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων απειλών, συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών απειλών, κατά της Γροιλανδίας, της Δανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων τους, δεν μας έχει μείνει άλλη εναλλακτική λύση από το να αναστείλουμε τις εργασίες για τις δύο νομοθετικές προτάσεις Turnberry έως ότου οι ΗΠΑ αποφασίσουν να επανέλθουν σε μια πορεία συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης, και πριν ληφθούν οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον κ. Λάνγκε, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ζητήσει επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το «μέσο κατά του καταναγκασμού», το λεγόμενο και «οικονομικό μπαζούκα» που διαθέτει στο οπλοστάσιό της ΕΕ για να απαντήσει σε εμπορικούς δασμούς.

Προς το παρόν, πάντως, δεν τίθεται ζήτημα μείωσης της εισαγωγής υγροποιημένου αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με τον κ. Λάνγκε αυτό είναι ζήτημα που αφορά ιδιωτικές εταιρείες και εώς ένα σημείο τα κράτη - μέλη.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

