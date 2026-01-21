Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε - Απέκλεισε τη χρήση βίας

«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της», είπε ο Τραμπ.

Μόνο η «μεγάλη δύναμη» των ΗΠΑ μπορεί να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, τόνισε κατά την ομιλία του στο Νταβός, λέγοντας ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

«Σας παρέχουμε τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα του κόσμου - πλέον και σε πολύ μικρότερους χρόνους - και θέλουμε απλά ένα κομμάτι πάγου. Έχετε επιλογή να πείτε ναι και θα σας είμαστε υπόχρεοι και να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε» είπε ο Τραμπ, αφήνοντας τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους.

Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία, είπε. Κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία» και επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό.

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr