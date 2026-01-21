Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΜόδα για το... κρύο: Πώς να ντύνεσαι σωστά και ζεστά με layering όταν πέφτει η θερμοκρασία
LIFESTYLE

Μόδα για το... κρύο: Πώς να ντύνεσαι σωστά και ζεστά με layering όταν πέφτει η θερμοκρασία

 21.01.2026 - 16:30
Μόδα για το... κρύο: Πώς να ντύνεσαι σωστά και ζεστά με layering όταν πέφτει η θερμοκρασία

Ζεστασιά χωρίς όγκο και λάθη.

Όταν η θερμοκρασία πέφτει πολύ, το ντύσιμο γίνεται πρόκληση. Θέλεις να είσαι ζεστή χωρίς να δείχνεις φορτωμένη και χωρίς να ιδρώνεις μόλις μπεις σε κλειστό χώρο. Εκεί έρχεται το layering, η τέχνη του να ντύνεσαι σε στρώσεις, που δεν είναι απλώς πρακτική, αλλά και στιλιστική επιλογή.

Η βάση του layering

Το σωστό layering ξεκινά από το πρώτο ρούχο που ακουμπά το σώμα. Ένα λεπτό, εφαρμοστό μπλουζάκι ή κορμάκι από βαμβάκι βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας χωρίς να προσθέτει όγκο. Αυτό το πρώτο layer είναι καθοριστικό, γιατί κρατά τη ζέστη κοντά στο σώμα και απορροφά την υγρασία.

Το ενδιάμεσο layer που κάνει τη διαφορά

Το δεύτερο layer είναι αυτό που προσφέρει πραγματική ζεστασιά. Πλεκτά, πουλόβερ, ζακέτες ή λεπτά φούτερ λειτουργούν ιδανικά. Εδώ μπορείς να παίξεις με υφές και μήκη, ώστε να δημιουργήσεις ενδιαφέρον στο outfit. Ένα πλεκτό πάνω από ένα πουκάμισο ή ένα ζιβάγκο κάτω από φόρεμα είναι κλασικές χειμερινές επιλογές.

Το εξωτερικό layer και η προστασία από το κρύο

Το πανωφόρι είναι το τελικό κομμάτι που ολοκληρώνει το layering. Ένα καλό παλτό, ένα puffer ή ένα μάλλινο jacket πρέπει να χωρά άνετα τα layers από κάτω χωρίς να σε πιέζει. Η σωστή εφαρμογή είναι το κλειδί για να μην νιώθεις εγκλωβισμένη.

Αξεσουάρ που προσθέτουν ζεστασιά

Κασκόλ, σκουφιά και γάντια δεν είναι απλώς αξεσουάρ. Είναι βασικά στοιχεία για να διατηρείται η θερμοκρασία του σώματος. Ένα χοντρό κασκόλ μπορεί να αντικαταστήσει ένα επιπλέον layer, ενώ ένα μάλλινο σκουφί κρατά τη ζέστη εκεί που χάνεται πιο εύκολα.

Layering με ισορροπία

Το μυστικό είναι η ισορροπία. Λίγα αλλά σωστά κομμάτια, συνδυασμένα έξυπνα, προσφέρουν ζεστασιά και άνεση χωρίς υπερβολή. Το layering δεν είναι να φοράς πολλά, αλλά να τα φοράς σωστά.

Πηγή: theissue.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Στέλλα Μαλλούπα - Η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Ωραίος, χαλαρός και… επικίνδυνος ο κύριος – Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας περνώντας πάνω από… νησίδα – Δείτε βίντεο
Ποιες είναι οι κρυφές λειτουργίες στις κάμερες των νέων iPhone
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Θλίψη στο κυπριακό θέατρο - Απεβίωσε ο γνωστός σκηνογράφος και καθηγητής τέχνης Κώστας Καυκαρίδης
Τους χτύπησε την πόρτα, τους απείλησε με μαχαίρι και τους έκλεψε – Στο νοσοκομείο δυο πρόσωπα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΘΟΚ: Βαθιά λύπη για τον χαμό του Κώστα Καυκαρίδη - Συνεργάστηκε σε παραγωγές από το 1973 μέχρι το 1990

 21.01.2026 - 16:13
Επόμενο άρθρο

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε - Απέκλεισε τη χρήση βίας

 21.01.2026 - 16:44
Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές προς την κυπριακή οικονομία χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την υπερκάλυψη κατά 16 φορές της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προσφορές ανήλθαν στα 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για άντληση 1 δισεκατομμυρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

  •  21.01.2026 - 17:31
Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε - Απέκλεισε τη χρήση βίας

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε - Απέκλεισε τη χρήση βίας

  •  21.01.2026 - 16:44
Εντάσεις στη Βουλή για αλλαγή ωραρίου στην Αστυνομία: «Αμετακίνητος» ο Αρχηγός - «Άσκησα τις νόμιμες εξουσίες μου»

Εντάσεις στη Βουλή για αλλαγή ωραρίου στην Αστυνομία: «Αμετακίνητος» ο Αρχηγός - «Άσκησα τις νόμιμες εξουσίες μου»

  •  21.01.2026 - 17:07
Οργή στη Βουλή μετά το περιστατικό κακομεταχείρισης χελώνας - Σκέψεις για αυστηροποίηση προνοιών νομοθεσίας

Οργή στη Βουλή μετά το περιστατικό κακομεταχείρισης χελώνας - Σκέψεις για αυστηροποίηση προνοιών νομοθεσίας

  •  21.01.2026 - 17:50
ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

  •  21.01.2026 - 13:06
Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

  •  21.01.2026 - 15:06
Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

  •  21.01.2026 - 14:05
«Περίπτερο» η οικία 69χρονου - Εντόπισαν πάνω από χίλιες κούτες τσιγάρων - Του πέρασαν χειροπέδες

«Περίπτερο» η οικία 69χρονου - Εντόπισαν πάνω από χίλιες κούτες τσιγάρων - Του πέρασαν χειροπέδες

  •  21.01.2026 - 16:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα