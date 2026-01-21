ΘΟΚ: Βαθιά λύπη για τον χαμό του Κώστα Καυκαρίδη - Συνεργάστηκε σε παραγωγές από το 1973 μέχρι το 1990

Σπούδασε ζωγραφική με ειδικότητα στη σκηνογραφία και ενδυματολογία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Σόφιας, κατέχοντας τον τίτλο Master of Arts. Επιστρέφοντας στην Κύπρο διορίζεται καθηγητής τέχνης στη Μέση Εκπαίδευση και παράλληλα αρχίζει την καλλιτεχνική του πορεία. Από τη δημιουργία του «Νέου Θεάτρου», στο «Νέο Θέατρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» και στη συνέχεια σε «Σατιρικό Θέατρο», με τη δημιουργία της πρώτης δραματικής σχολής στην Κύπρο, όπου δίδαξε σκηνογραφία και ενδυματολογία, και την ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Βλαδίμηρος Καυκαρίδης όπου διετέλεσε διευθυντής από το 1987 μέχρι το 2018. Συνέγραψε δύο βιβλία για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: «Ιστορία της Τέχνης από την Αναγέννηση μέχρι τον 20 αιώνα» (1998) και «Τεχνικό Σχέδιο» (2001). Υπήρξε συνεκδότης του «Επί Σκηνής», περιοδικό για το Θέατρο και τον Πολιτισμό (2002-2008). Το 2017 βραβεύθηκε μαζί με τον Τουρκοκύπριο θεατράνθρωπο Γιασάρ Ερσόυ από το «Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου» για την 30χρονη συνεργασία με το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και εξέδωσε το Λεύκωμα «Το θέατρο παραβιάζει τα σύνορα» στα ελληνικά και στα τούρκικα. Αρθρογραφούσε συχνά σε εφημερίδες, ενώ ήταν συγγραφέας του βιβλίου «Κώστας Καυκαρίδης: 50 Χρόνια Σκηνογραφίας».

Με τον ΘΟΚ συνεργάστηκε στις παραγωγές: «Όμηροι» (1973), «Δον Καμίλλο» (1974), «Παραμύθι χωρίς όνομα» (1974), «Λαός και τυραννία» (1975), «Καληνύχτα Μαργαρίτα» (1976), «Ειρήνη» (1976), «Ο καλός στρατιώτης Σβέικ» (1976), «Ο άνθρωπος του διαβόλου» (1977), «Πρόσωπα για βιολί και ορχήστρα» (1977), «Καποδίστριας» (1978), «Μια ιστορία στο Ίρκουτσκ» (1978), «Οι γερμανοί ξανάρχονται» (1978), «Ο επιθεωρητής» (1979), «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» (1979), «Το θεριό του ταύρου» (1979), «Εμιγκρέδες» (1980), «Καλόγεροι» (1980), «Ο λαγός ο καυχησιάρης» (1980), «Ονήσιλος» (1981), «Λυσιστράτη» (1981), «Το παραμύθι για τους τετράδυμους αδελφούς» (1982), «Ο καραγκιόζης παραλίγο βεζύρης» (1982), «Τεϊοποτείον - Το αυγουστιάτικο φεγγάρι» (1982), «Προσπάθεια για πέταγμα» (1983), «Το γαϊτανάκι» (1983), «Το ξεγύμνωμα» (1985), «Η σπασμένη στάμνα» (1986), «Οι κληρονόμοι» (1990).

Ο ΘOK εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγό του Παναγιώτα, στα παιδιά του Χαράλαμπο και Χάρη και σε όλους τους οικείους του.