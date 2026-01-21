Θλίψη στο κυπριακό θέατρο - Απεβίωσε ο γνωστός σκηνογράφος και καθηγητής τέχνης Κώστας Καυκαρίδης

Είναι αδελφός δυο άλλων μεγάλων μορφών του κυπριακού θεάτρου, του Βλαδίμηρου Καυκαρίδη και του Στέλιου Καυκαρίδη.

Ο Κώστας Καυκαρίδης γεννήθηκε στην Παλλουριώτισσα στις 17 Αυγούστου 1945. Αποφοίτησε το 1964 από το Κολλέγιο Τέρρα Σάντα.

Τα πρώτα καλλιτεχνικά και αθλητικά του βήματα τα έκανε στον Μορφωτικό Σύλλογο Αναγέννηση Παλλουριώτισσας. Έπαιξε ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας στην Ομόνοια Λευκωσίας, ενώ μετά τη συμπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας μετέβη στη Βουλγαρία, όπου πραγματοποίησε πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Σόφιας.

Επέστρεψε στην Κύπρο το 1972, όπου συνεργάστηκε σε διάφορα έργα με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.

Παντρεύτηκε με την αρχαιολόγο και καθηγήτρια Παναγιώτα Κουκκουλλή-Καυκαρίδου, την οποία είχε γνωρίσει κατά τις σπουδές τους στη Σόφια. Απέκτησε δύο γιους, τον Χαράλαμπο και τον Χάρη και δύο εγγόνια, την Κωνσταντίνα και τον Πάνο.

Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Νέου Θεάτρου Βλαδίμηρος Καυκαρίδης και αργότερα του Σατιρικού θεάτρου.