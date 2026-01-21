Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΕυφυΐα: Οι δύο «ενοχλητικές» συνήθειες που δείχνουν υψηλή νοημοσύνη
ΥΓΕΙΑ

Ευφυΐα: Οι δύο «ενοχλητικές» συνήθειες που δείχνουν υψηλή νοημοσύνη

 21.01.2026 - 15:05
Ευφυΐα: Οι δύο «ενοχλητικές» συνήθειες που δείχνουν υψηλή νοημοσύνη

Συνήθως αντιμετωπίζουμε συνήθειες όπως το να «χάνεται» το μυαλό μας ή να μιλάμε μόνοι μας ως αδυναμίες. Για πολλούς, αυτές οι στιγμές θεωρούνται σημάδια έλλειψης συγκέντρωσης, χαμηλής πειθαρχίας ή ακόμη και πνευματικής κόπωσης. Ωστόσο, η ψυχολογική έρευνα δείχνει ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να αποτελούν ένδειξη ενός ευέλικτου και δημιουργικού νου.

Σύμφωνα με το Forbes, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αρνητική μας στάση απέναντι σε αυτές τις νοητικές «παρεκκλίσεις» επηρεάζεται έντονα από μια κουλτούρα διαρκούς παραγωγικότητας, όπου κάθε σκέψη πρέπει να οδηγεί σε άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Από αυτό το πρίσμα, το ονειροπόλημα και ο εσωτερικός διάλογος μοιάζουν με περισπασμούς. Στην πραγματικότητα, όμως, μπορεί να εξυπηρετούν σημαντικές γνωστικές λειτουργίες στο παρασκήνιο.

Όταν το μυαλό περιπλανιέται

Η περιπλάνηση του νου, γνωστή και ως mind-wandering, έχει για χρόνια συνδεθεί με την απροσεξία. Νεότερες μελέτες, όμως, δείχνουν ότι μπορεί να ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη γνωστική ευελιξία. Έρευνα του 2025, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.300 ενήλικες, κατέδειξε ότι το συνειδητό ονειροπόλημα – όταν δηλαδή κάποιος επιτρέπει επίτηδες στο μυαλό του να «φύγει» – συνδέεται με υψηλότερες επιδόσεις σε δημιουργικές δοκιμασίες.

Νευροαπεικονιστικά δεδομένα έδειξαν αυξημένη επικοινωνία ανάμεσα σε δίκτυα του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον εκτελεστικό έλεγχο και το λεγόμενο «δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας», το οποίο εμπλέκεται στη φαντασία και τις αυτοπαραγόμενες σκέψεις. Παράλληλα, άτομα που εμφανίζουν αυξημένη τάση για αυθόρμητο ονειροπόλημα φαίνεται να αλλάζουν ευκολότερα νοητικά πλαίσια, ένδειξη ευέλικτης σκέψης.

Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και μελέτη του 2024, η οποία ανέλυσε αυθόρμητες σκέψεις περισσότερων από 3.300 ανθρώπων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι «απρογραμμάτιστες» σκέψεις δεν είναι τυχαίος θόρυβος, αλλά συχνά οργανώνονται γύρω από στόχους και συμβάλλουν στην εδραίωση της μνήμης.

Ο εσωτερικός διάλογος ως εργαλείο

Αντίστοιχα, το να μιλά κανείς στον εαυτό του – είτε σιωπηλά είτε χαμηλόφωνα – συχνά παρεξηγείται. Ωστόσο, η ψυχολογική έρευνα δείχνει ότι ο εσωτερικός λόγος μπορεί να στηρίζει τον αυτοέλεγχο, τον προγραμματισμό και τη μεταγνώση, δηλαδή τη σκέψη γύρω από τις ίδιες μας τις σκέψεις.

Μελέτη του 2023 σε φοιτητές έδειξε σαφή συσχέτιση ανάμεσα στη συχνή χρήση εσωτερικού διαλόγου και στην καλύτερη αυτορρύθμιση, καθώς και σε πιο ξεκάθαρη αίσθηση προσωπικής ταυτότητας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτό δεν σημαίνει υψηλότερη ευφυΐα, αλλά ότι ο εσωτερικός λόγος λειτουργεί ως «γνωστική σκαλωσιά», βοηθώντας στην οργάνωση σύνθετων ιδεών, στον σχεδιασμό ενεργειών και στην παρακολούθηση στόχων.

Με απλά λόγια, όταν «ακουγόμαστε» να σκεφτόμαστε, ο εγκέφαλος μπορεί να μειώνει τον νοητικό θόρυβο και να βάζει τάξη σε περίπλοκα ή συναισθηματικά φορτισμένα ζητήματα.

Το μέτρο κάνει τη διαφορά

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ούτε το ονειροπόλημα ούτε ο εσωτερικός διάλογος είναι από μόνα τους πανάκεια. Τα οφέλη τους εμφανίζονται όταν συνυπάρχουν με ικανό έλεγχο της προσοχής. Όταν, αντίθετα, εξελίσσονται σε χρόνια διάσπαση, άγχος ή έντονη αυτοκριτική, μπορεί να γίνουν επιβαρυντικά.

Η συνειδητή χρήση αυτών των νοητικών συνηθειών – σε ισορροπία με την προσπάθεια και την ξεκούραση – μπορεί να τις μετατρέψει σε χρήσιμα εργαλεία. Οι ψυχολόγοι προτείνουν να παρατηρούμε πότε και πώς εμφανίζονται, να αξιοποιούμε τον εσωτερικό λόγο για σχεδιασμό και να επιτρέπουμε στον εγκέφαλο μικρά διαλείμματα «ελεύθερης σκέψης».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Στέλλα Μαλλούπα - Η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Ωραίος, χαλαρός και… επικίνδυνος ο κύριος – Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας περνώντας πάνω από… νησίδα – Δείτε βίντεο
Ποιες είναι οι κρυφές λειτουργίες στις κάμερες των νέων iPhone
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata – Η χρηματική επιβάρυνση μετά τη λήξη της προθεσμίας
Τους χτύπησε την πόρτα, τους απείλησε με μαχαίρι και τους έκλεψε – Στο νοσοκομείο δυο πρόσωπα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη στο κυπριακό θέατρο - Απεβίωσε ο γνωστός σκηνογράφος και καθηγητής τέχνης Κώστας Καυκαρίδης

 21.01.2026 - 15:00
Επόμενο άρθρο

Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

 21.01.2026 - 15:06
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

Μετά από καθυστέρηση στο ταξίδι του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου απευθύνεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ενώ θα έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

  •  21.01.2026 - 15:42
Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

  •  21.01.2026 - 15:06
ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

  •  21.01.2026 - 13:06
«Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν» - Έξω από τη Βουλή η ΙΣΟΤΗΤΑ

«Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν» - Έξω από τη Βουλή η ΙΣΟΤΗΤΑ

  •  21.01.2026 - 13:57
Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

  •  21.01.2026 - 14:05
Λάρνακα: Στα χέρια των Αρχών αλλοδαπός για διαρρήξεις και κλοπές - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Λάρνακα: Στα χέρια των Αρχών αλλοδαπός για διαρρήξεις και κλοπές - Τον «έκαψε» μαρτυρία

  •  21.01.2026 - 15:07
«Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» - Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

«Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» - Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

  •  21.01.2026 - 12:40
Μυστηριώδης «ράβδος» σιδήρου στο διάστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον της Γης

Μυστηριώδης «ράβδος» σιδήρου στο διάστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον της Γης

  •  21.01.2026 - 11:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα