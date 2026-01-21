Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

 21.01.2026 - 15:06
Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

Σε όσους προσπάθησαν να πλήξουν την χώρα, την Κυβέρνηση και τον ΠτΔ απαντούν με τον πιο εμφαντικό τρόπο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης «Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπέμπει ένα καθαρό και ισχυρό μήνυμα συστηματικής και εντατικής προετοιμασίας @marilena_raouna, βαθιάς κατανόησης των κρίσιμων ζητημάτων που καλούμαστε να διαχειριστούμε και πλήρους ανάληψης της θεσμικής ευθύνης ως εθνική αποστολή για τη χώρα μας, και η αναγνώριση αυτή, μαζί με τη σαφή έκφραση εμπιστοσύνης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις πολιτικές ομάδες προς την Κυπριακή Προεδρία αλλά και προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, @PresidentCYP @Christodulides αποτελεί το ισχυρότερο εχέγγυο της ευρωπαϊκής μας αποστολής, επιβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος, αναβαθμίζοντας τον ρόλο και το κύρος της πατρίδας μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Στέλλα Μαλλούπα - Η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Ωραίος, χαλαρός και… επικίνδυνος ο κύριος – Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας περνώντας πάνω από… νησίδα – Δείτε βίντεο
Ποιες είναι οι κρυφές λειτουργίες στις κάμερες των νέων iPhone
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata – Η χρηματική επιβάρυνση μετά τη λήξη της προθεσμίας
Τους χτύπησε την πόρτα, τους απείλησε με μαχαίρι και τους έκλεψε – Στο νοσοκομείο δυο πρόσωπα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ευφυΐα: Οι δύο «ενοχλητικές» συνήθειες που δείχνουν υψηλή νοημοσύνη

 21.01.2026 - 15:05
Επόμενο άρθρο

Λάρνακα: Στα χέρια των Αρχών αλλοδαπός για διαρρήξεις και κλοπές - Τον «έκαψε» μαρτυρία

 21.01.2026 - 15:07
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

Μετά από καθυστέρηση στο ταξίδι του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου απευθύνεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ενώ θα έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Στη σκιά των απειλών για τη Γροιλανδία

  •  21.01.2026 - 15:42
Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

  •  21.01.2026 - 15:06
ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

  •  21.01.2026 - 13:06
«Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν» - Έξω από τη Βουλή η ΙΣΟΤΗΤΑ

«Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν» - Έξω από τη Βουλή η ΙΣΟΤΗΤΑ

  •  21.01.2026 - 13:57
Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

  •  21.01.2026 - 14:05
Λάρνακα: Στα χέρια των Αρχών αλλοδαπός για διαρρήξεις και κλοπές - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Λάρνακα: Στα χέρια των Αρχών αλλοδαπός για διαρρήξεις και κλοπές - Τον «έκαψε» μαρτυρία

  •  21.01.2026 - 15:07
«Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» - Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

«Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει» - Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

  •  21.01.2026 - 12:40
Μυστηριώδης «ράβδος» σιδήρου στο διάστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον της Γης

Μυστηριώδης «ράβδος» σιδήρου στο διάστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το μέλλον της Γης

  •  21.01.2026 - 11:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα