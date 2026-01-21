Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης «Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπέμπει ένα καθαρό και ισχυρό μήνυμα συστηματικής και εντατικής προετοιμασίας @marilena_raouna, βαθιάς κατανόησης των κρίσιμων ζητημάτων που καλούμαστε να διαχειριστούμε και πλήρους ανάληψης της θεσμικής ευθύνης ως εθνική αποστολή για τη χώρα μας, και η αναγνώριση αυτή, μαζί με τη σαφή έκφραση εμπιστοσύνης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις πολιτικές ομάδες προς την Κυπριακή Προεδρία αλλά και προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, @PresidentCYP @Christodulides αποτελεί το ισχυρότερο εχέγγυο της ευρωπαϊκής μας αποστολής, επιβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος, αναβαθμίζοντας τον ρόλο και το κύρος της πατρίδας μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

