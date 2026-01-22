Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για τη μη μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Νταβός, λήφθηκε μετά από έντονο προβληματισμό, καθώς το όλο εγχείρημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο σε πολιτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Το καταστατικό του Συμβουλίου, όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, δεν ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για έναν νέο διεθνή οργανισμό που θα λειτουργεί παράλληλα ή ανεξάρτητα από τον ΟΗΕ.

Για τη Λευκωσία, ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών παραμένει καθοριστικός, ιδιαίτερα στο Κυπριακό, και οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να υποβαθμίσει ή να παρακάμψει τον ΟΗΕ αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη.

Την ίδια ώρα, η απόφαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη συνδέεται και με τις λεπτές ισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια πρωτοβουλία για την οποία δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή θέση, ενώ αρκετά κράτη-μέλη είτε δεν προσκλήθηκαν είτε επέλεξαν να απέχουν.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην σημερινή τελετή στο Νταβός θα συμμετάσχουν χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, ενώ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, επέλεξαν να μην δώσουν το «παρών». Επίσημο «όχι» έχουν ήδη πει η Νορβηγία και η Σουηδία, ενώ προβληματισμός καταγράφεται και σε Ιταλία και Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση της Λευκωσίας δεν αποτελεί μήνυμα αντιπαράθεσης, αλλά επιλογή προσεκτικής στάσης σε μια πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε θολό τοπίο. Η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί τις εξελίξεις, χωρίς όμως να δεσμεύεται σε κινήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολιτικά ή διπλωματικά προβλήματα στο μέλλον.

Με τη μη μετάβασή του στο Νταβός, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στέλνει το μήνυμα ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον σεβασμό των διεθνών θεσμών και στις συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις.