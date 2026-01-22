Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22.01.2026 - 06:39
Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Την απόφαση να μην μεταβεί στο Νταβός και να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την τελετή υπογραφής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί, συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για τη μη μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Νταβός, λήφθηκε μετά από έντονο προβληματισμό, καθώς το όλο εγχείρημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο σε πολιτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Το καταστατικό του Συμβουλίου, όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, δεν ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για έναν νέο διεθνή οργανισμό που θα λειτουργεί παράλληλα ή ανεξάρτητα από τον ΟΗΕ.

Για τη Λευκωσία, ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών παραμένει καθοριστικός, ιδιαίτερα στο Κυπριακό, και οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να υποβαθμίσει ή να παρακάμψει τον ΟΗΕ αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφύλαξη.

Την ίδια ώρα, η απόφαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη συνδέεται και με τις λεπτές ισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια πρωτοβουλία για την οποία δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή θέση, ενώ αρκετά κράτη-μέλη είτε δεν προσκλήθηκαν είτε επέλεξαν να απέχουν.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην σημερινή τελετή στο Νταβός θα συμμετάσχουν χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, ενώ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, επέλεξαν να μην δώσουν το «παρών». Επίσημο «όχι» έχουν ήδη πει η Νορβηγία και η Σουηδία, ενώ προβληματισμός καταγράφεται και σε Ιταλία και Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση της Λευκωσίας δεν αποτελεί μήνυμα αντιπαράθεσης, αλλά επιλογή προσεκτικής στάσης σε μια πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε θολό τοπίο. Η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί τις εξελίξεις, χωρίς όμως να δεσμεύεται σε κινήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολιτικά ή διπλωματικά προβλήματα στο μέλλον.

Με τη μη μετάβασή του στο Νταβός, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στέλνει το μήνυμα ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον σεβασμό των διεθνών θεσμών και στις συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;

 22.01.2026 - 06:35
Επόμενο άρθρο

Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές

 22.01.2026 - 06:40

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  22.01.2026 - 06:39
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές

Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές

  •  22.01.2026 - 06:40
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική

Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική

  •  22.01.2026 - 06:50
Εγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες

Εγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες

  •  22.01.2026 - 06:43
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

  •  22.01.2026 - 06:28
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;

  •  22.01.2026 - 06:35
Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.01.2026 - 07:03
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, το ρεσιτάλ Τραμπ για Γροιλανδία και το ωράριο αστυνομικών

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, το ρεσιτάλ Τραμπ για Γροιλανδία και το ωράριο αστυνομικών

  •  22.01.2026 - 07:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα