Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;

 22.01.2026 - 06:35
Σήμερα, Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Τιμοθέου Αποστόλου, Αγίου Αναστασίου του Πέρση.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης,
Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα*,
Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς,
Τίμης, Θέος, Τιμοθέη,
Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη*.

Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης ο Οσιομάρτυρας

Ο Άγιος Αναστάσιος έζησε τον 7ο αιώνα μ.Χ. στα χρόνια του βασιλιά των Περσών Χοσρόη Β’ (590-628 μ.Χ.) και του αυτοκράτορα Κωνσταντινούπολης Ηρακλείου και ήταν Πέρσης. Γεννήθηκε στο χωριό Ραζήχ της επαρχίας Ρασνουνί και ήταν γιος του μάγου Βαβ και αρχικά ονομαζόταν Μαγουνδάτ.

Όταν το 614 μ.Χ. οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα πήραν μαζί τους τον Τίμιο Σταυρό. Λόγω των πολλών θαυμάτων που έγιναν στην Περσία από τον Τίμιο Σταυρό, πολλοί Πέρσες ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν την νέα θρησκεία, μεταξύ αυτών και ο Μαγουνδάτ. Γι’ αυτό πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου βαπτίσθηκε και εκάρη μοναχός στη Μονή του Αββά Ιουστίνου και μετονομάσθηκε Αναστάσιος.

Επισκέφθηκε εν συνεχεία την Καισαρεία, όπου ο διοικητής Μαρζαβανά πληροφορήθηκε ότι είναι χριστιανός και, επειδή απέτυχε να τον μεταπείσει, διέταξε τον βασανισμό του. Μετά από πολλά βασανιστήρια οι ειδωλολάτρες τον αποκεφάλισαν. Το μαρτύριό του έγινε το 628 μ.Χ. με άλλους 70 Χριστιανούς Μάρτυρες.

Σχετικά με τα Λείψανα του Αγίου Αναστασίου επικρατούν τρείς παραδόσεις.

Σύμφωνα με την πρώτη, την οποία δέχεται και ο Άγγλος ιστοριογράφος Όσιος Βέδας ο Αιδέσιμος, τα Λείψανα μεταφέρθηκαν στη Ρώμη κατά την βασιλεία του Ηρακλείου και κατατέθηκαν στην Ελληνική Μονή των Τριών Πηγών («Tre Fontane»). Η δεύτερη δέχεται μεταφορά των Λειψάνων στην Κωνσταντινούπολη, επίσης κατά την βασιλεία του Ηρακλείου, απ’ όπου η Κάρα μεταφέρθηκε στη Ρώμη επί των ημερών του Ελληνικής καταγωγής και πιθανώς Ιεροσολυμίτου Πάπα Θεοδώρου Α’ (642 – 649 μ.Χ.). Η τρίτη τέλος παράδοση (Βενετική), δέχεται ότι τα Λείψανα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο Ηράκλειος, απ’ όπου το 1204 μ.Χ. τα αφαίρεσε ο Δόγης Ερρίκος Δάνδολος και τα κατέθεσε στο Ναό της Αγίας Τριάδος Βενετίας.

Σήμερα τα φυλασσόμενα στον ρωμαιοκαθολικό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου της Αμπέλου Λείψανα, έχουν την μορφή ακέφαλου σώματος, συναρμολογημένου μέσα σε στολή της εποχής.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:36 – Δύση ήλιου: 17:36
🌒 Σελήνη 3.5 ημερών

 22.01.2026 - 06:28
Την απόφαση να μην μεταβεί στο Νταβός και να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την τελετή υπογραφής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί, συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

