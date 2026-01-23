Πώς να κάνετε «οικονομία» στην κουζίνα: Φτιάχνουμε με ένα κοτόπουλο τρία φαγητά

Ένα ολόκληρο κοτόπουλο μπορεί να μετατραπεί σε τρία διαφορετικά γεύματα: μια θρεπτική σούπα, ένα κυρίως πιάτο στον φούρνο και μια πλούσια σάλτσα για ζυμαρικά. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε το κόστος, περιορίζουμε τη σπατάλη και οργανώνουμε την κουζίνα μας πιο έξυπνα, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στη γεύση. Δείχνουμε πώς «δουλεύει» στην πράξη η οικονομία στην κουζίνα, με σχέδιο, τεχνική και καλές πρώτες ύλες.

Πώς φτιάχνουμε με 1 κοτόπουλο 3 φαγητά

Ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, επιλέγουμε το μέγεθος και το βάρος του πουλερικού ώστε να φτιάξουμε από ένα κοτόπουλο τρία φαγητά, χορταστικά και θρεπτικά. Αν πρόκειται να ετοιμάσουμε γεύμα για έναν τότε επιλέγουμε το πιο μικρό μέγεθος που θα βρούμε. Αν η οικογένειά μας αποτελείται από 2 μέλη, τότε ένα κοτόπουλο μεσαίου μεγέθους είναι ιδανικό. Από εκεί και έπειτα, για μια 4μελή οικογένεια θα επιλέξουμε ένα μεγάλο ή δύο μικρά.

Το σκεπτικό έχει ως εξής:

Βράζουμε το κοτόπουλο για να πάρουμε τον ζωμό

Το ψήνουμε στον φούρνο με πατάτες

Ξεκοκκαλίζουμε ό,τι απέμεινε και κρατάμε τα μικρά κομμάτια

Από τον ζωμό

Ένας ζωμός κοτόπουλου είναι πάντοτε χρήσιμος στην κουζίνα. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας αλλά μία διαδικασία που θα μας δώσει μία θεραπευτική κοτόσουπα, ένα ριζότο με βαθιά γεύση ή μια πεντανόστιμη σάλτσα. Δείτε πώς να φτιάξετε και να διατηρήσετε τον πιο γευστικό σπιτικό ζωμό κότας

Από το ψητό κοτόπουλο που περίσσεψε

Δεν είναι λίγες οι φορές που ψήνουμε κοτόπουλο στον φούρνο και μετά το γεύμα μάς, μένει το στήθος που συνήθως είναι και το πιο στεγνό. Οι ιδέες για να το αξιοποιήσουμε είναι πολλές αρκεί να αφήσουμε τη φαντασία μας να ταξιδέψει σε τοπικές και έθνικ κουζίνες. Από κοτόσουπα και σάντουιτς μέχρι τάκος και τοστάδας, οι συνταγές είναι αμέτρητες. Εμείς, σάς προτείνουμε τουλάχιστον 22 comfort συνταγές με κοτόπουλο για όλες τις ώρες της ημέρας.

Από τα μικρά κομμάτια

Από το ψαχνό μπορείτε να φτιάξετε πεντανόστιμες και χορταστικές σάλτσες κόκκινες, λευκές ή λεμονάτες. Το ψαχνό από το κοτόπουλο άλλωστε ταιριάζει με όλα τα συστατικά και προσαρμόζεται εύκολα σε πολλές συνταγές. Ετοιμάστε τη σάλτσα που αγαπάτε, προσθέστε το ψαχνό που έχετε ψιλοκόψει και αφήστε να πάρει μόνο μία βράση ώστε να ενωθούν οι γεύσεις. Δοκιμάστε κοτόπουλο Τοσκάνης: Την ιταλική νοστιμιά με τη βελούδινη σάλτσα, που γίνεται σε ένα σκεύος.

Τι κερδίζουμε με αυτή τη λογική

Αξιοποιώντας ένα ολόκληρο κοτόπουλο σε περισσότερα από ένα φαγητά, μειώνουμε αισθητά το κόστος ανά μερίδα και περιορίζουμε τη σπατάλη τροφίμων. Οργανώνουμε καλύτερα την εβδομάδα μας, εξοικονομούμε χρόνο στην προετοιμασία και αποκτούμε μεγαλύτερο έλεγχο στην ποιότητα των πρώτων υλών. Παράλληλα, «διαβάζουμε» διαφορετικά το υλικό μας: ζωμός, ψαχνό, μικρά κομμάτια και κόκαλα αποκτούν ξεχωριστό ρόλο στην κουζίνα, αντί να καταλήγουν στα απορρίμματα. Είναι μια πρακτική, ρεαλιστική μορφή οικονομίας στην κουζίνα, που δεν στερείται γεύσης.

