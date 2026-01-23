Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

Οι αποκαλύψεις γύρω από τον Φαίδωνα Φαίδωνα και τον ενδεχόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του, μετά και τη δημοσιοποίηση ιατρικών πιστοποιητικών, έχουν μετατρέψει το ζήτημα σε πολιτικό και ηθικό πρόβλημα για το κόμμα του αφού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Εκατοντάδες σχόλια στοχεύουν ευθέως την Αστυνομία ζητώντας διερεύνηση και καθαρή στάση. Παράλληλα, η κοινωνία δεν δείχνει διατεθειμένη να αποδεχθεί μισόλογα ή σιωπή ούτε από την ηγεσία του ΔΗΣΥ, ειδικά μετά και την πρόσφατη –και ευρέως αναγνωρισμένη ως σωστή– απόφαση του κόματος στην υπόθεση Συκα, που ανέβασε τον πήχη των προσδοκιών για θεσμική συνέπεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα συζητείται πλέον έντονα και σε κομματικά «πηγαδάκια», με τις φωνές να πληθαίνουν κυρίως από γυναίκες στελέχη, αλλά όχι μόνο. Η ενόχληση αφορά τόσο την ουσία της υπόθεσης όσο και την εικόνα αδράνειας της ηγεσίας, που –κατά πολλούς– πλήττει την αξιοπιστία του ΔΗΣΥ. Η πίεση αυτή φαίνεται να μεταφέρεται οργανωμένα προς την κορυφή, δημιουργώντας εσωκομματικό προβληματισμό.

Με τις βουλευτικές εκλογές σε τέσσερεις μήνες αυξάνει την πίεση τόσο προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, την ηγεσία αλλά και τα στελέχη και τους υποψήφιους και υποψήφιες βουλευτές. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, πολλά στελέχη που δέχονται πίεση και αφουγκράζονται την έντονη αντίδραση της κοινωνίας στα ΜΚΔ εκφράζουν πλέον ανοικτά τον φόβο ότι η σιωπή εκλαμβάνεται ως προσπάθεια συγκάληψης, το οποίο θα έχει τεράστιο πολιτικό κόστος. Κυρίως μετά τις προσδοκίες που δημιούργεισαι ο χειρισμός της υπόθεσης Σύκα.

Η τοποθέτηση του Αντρέα Θεμιστοκλέους λειτούργησε επιβαρυντικά, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το κόμμα λειτουργεί με επιλεκτική ευαισθησία σε σχέση με την αντίδραση για το θέμα Σύκα και την υπόθεση Φαίδωνα Φαίδωνας . Παράλληλα, το θέμα φουντώνει στα ΜΜΕ, με την πίεση να επεκτείνεται τόσο προς την Αστυνομία απο δημοσιογράφους και νομικούς για αυτεπάγγελτη έρευνα όσο και προς την ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Η πίεση προς τα στελέχη του και την ηγεσία του ΔΗΣΥ στη δημόσια σφαίρα εντείνεται με προειδοποιήσεις ότι η αποφυγή ξεκάθαρης στάσης δεν θα περάσει απαρατήρητη. Το μόνο βέβαιο είναι πως η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία δεν υποχωρεί — αντίθετα, βαθαίνει και απαιτεί απαντήσεις.