ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μπαχρέιν για επίσημη επίσκεψη ο ΠτΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι επαφές

 25.01.2026 - 10:08
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα στη Μανάμα, του Μπαχρέιν, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη.

Κατά την άφιξη του στη Μανάμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έτυχε υποδοχής από τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εμπορίου του Μπαχρέιν, ενώ άγημα απέδιδε τιμές.

Το μεσημέρι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Παλάτι, όπου θα τύχει επίσημης υποδοχής από τον Βασιλιά του Μπαχρέιν με τον οποίον θα έχουν κατ΄ιδίαν συνάντηση και διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Ενέργειας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο Διευθυντής του Διπλωματικού του Γραφείου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

