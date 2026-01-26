Themasports lifenewscy
Σίμος Αγγελίδης: Τα πρωτόκολλα και τα ερωτήματα για την υπόθεση Φαίδωνα

 26.01.2026 - 16:06
Σίμος Αγγελίδης: Τα πρωτόκολλα και τα ερωτήματα για την υπόθεση Φαίδωνα

Σοβαρά ζητήματα ως προς τη διαχείριση του φερόμενου περιστατικού ξυλοδαρμού της συζύγου του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και την αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας, έθεσε ο νομικός Σίμος Αγγελίδης, μέσα από παρεμβάσεις του στο ΡΙΚ και στον Alpha Κύπρου.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κ. Αγγελίδης επεσήμανε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες που έπρεπε να είχαν τηρηθεί, σημειώνοντας πως σε περιπτώσεις όπου οι γιατροί θεωρούν ότι υπάρχει ενδεχόμενο ξυλοδαρμού, οφείλουν να ενημερώνουν την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Τόνισε επίσης ότι η νομοθεσία δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση, αλλά προβλέπει και ενεργά μέτρα προστασίας του φερόμενου θύματος.

Σε δηλώσεις του στον Alpha, αναφέρθηκε στα ιατρικά πιστοποιητικά που δημοσιοποιήθηκαν και στο γεγονός ότι το πρόσωπο χαρακτηρίστηκε ως VIP, εκφράζοντας απορίες για το γιατί δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους και εις βάθος διερεύνησης, τόσο για τη γνησιότητα των εγγράφων όσο και για τους συνολικούς χειρισμούς της υπόθεσης.

Όπως σημείωσε, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις ότι το περιστατικό ενδέχεται να μην ήταν μεμονωμένο, κάτι που, όπως είπε, πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τις αρμόδιες Αρχές.

