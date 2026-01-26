Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας έπειτα από ουκρανικό χτύπημα με drones στο Μπέλγκοροντ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ αναφέρει ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα ουκρανικά σύνορα, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα και να καταλήξει προτού φθάσει ασθενοφόρο στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας άνδρας τραυματίστηκε και κτίρια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drone στην ίδια περιοχή, ενημέρωσε ο Γκλαντκόφ σε άλλη ανάρτησή του.





Σημειώνεται ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα