Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας έπειτα από ουκρανικό χτύπημα με drones στο Μπέλγκοροντ
ΔΙΕΘΝΗ

Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας έπειτα από ουκρανικό χτύπημα με drones στο Μπέλγκοροντ

 26.01.2026 - 22:22
Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας έπειτα από ουκρανικό χτύπημα με drones στο Μπέλγκοροντ

Ένας νεκρός, ένας τραυματίας και ζημιές σε κτίρια είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων με drones που εξαπέλυσαν σήμερα ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ αναφέρει ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα ουκρανικά σύνορα, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα και να καταλήξει προτού φθάσει ασθενοφόρο στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας άνδρας τραυματίστηκε και κτίρια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής drone στην ίδια περιοχή, ενημέρωσε ο Γκλαντκόφ σε άλλη ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Τραγωδία με τετράχρονο κοριτσάκι που νοσηλευόταν με γρίπη Α στο Μακάρειο Νοσοκομείο και απεβίωσε σήμερα το μεσημέρι.

