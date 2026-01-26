Χαμηλή πίεση επηρεάζει την Κύπρο: Στους 3 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες - Στα 17 εκατοστά το ύψος του χιονιού

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και τοπικά πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, αλλά αργά το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3 μποφόρ και το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά θα πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά στα δυτικά θα είναι ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα νότια, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Τετάρτη και σταδιακά άνοδο την Πέμπτη και την Παρασκευή, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 17 εκατοστά.

