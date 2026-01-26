Καιρός: Ετοιμαστείτε για παρατεταμένη περίοδο βροχών - Θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες - Τα αποθέματα νερού στα φράγματα

Παρόλα αυτά, παρά τα συγκριτικά ευνοϊκά αυτά στοιχεία σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η υδρολογική πραγματικότητα παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική.

Θα παρατηρείται αυξημένη πιθανότητα επεισοδίων βροχόπτωσης άνω των κανονικών τιμών, ιδιαίτερα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο της περιόδου ισχύος και για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσκαιρη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας και των υδρολογικών συνθηκών. Τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Αποθέματα νερού στα φράγματα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ύστερα από ένα εκτεταμένο και πολυετές διάστημα ξηρασίας, τα αποθέματα νερού στα φράγματα της Κύπρου εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις δεν επαρκούν για ουσιαστική ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης, ούτε να καταστήσουν τα αποθέματα ικανοποιητικά.

Παράλληλα, οι κλιματικές προγνώσεις για την ανατολική Μεσόγειο συγκλίνουν στο ότι η περιοχή μας θα συνεχίσει να δέχεται μειωμένες ποσότητες βροχόπτωσης και στο μέλλον, ενισχύοντας περαιτέρω την υδατική πίεση. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ορθολογική και περιορισμένη χρήση του νερού δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα.

Σημειώνεται ότι η χρήση των προβλέψεων και δεδομένων πρέπει να θεωρείται συμβουλευτική και να μην υποκαθιστά τις καθημερινές, λεπτομερείς προγνώσεις καιρού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ακριβή ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο.

Μεσοπρόθεσμη πρόγνωση

Όπως αναφέρεται, αναμένεται περίοδος αυξημένων βροχοπτώσεων σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε μεγάλο μέρος της Μεσογείου κατά τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Η τάση αυτή επηρεάζει μεταξύ άλλων και την Κύπρο, καθώς και την Ελλάδα, τη δυτική και νοτιοδυτική Τουρκία και περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου

Τα εβδομαδιαία ύψη βροχόπτωσης στην ανατολική Μεσόγειο εκτιμάται ότι θα κυμανθούν γενικά μεταξύ 25 και 100 mm, με τοπικά μεγαλύτερα ύψη σε εκτεθειμένες περιοχές.

Οι εβδομαδιαίες ανωμαλίες βροχόπτωσης αναμένεται να είναι της τάξης των +10 έως +50 mm, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείονται και μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις.

Για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη επιφανειακή απορροή, πρόσκαιρη άνοδο της εδαφικής υγρασίας και βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Η πρόγνωση αφορά τις χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, δυτική και νοτιοδυτική Τουρκία, Ιταλία, Μάλτα, δυτική και νότια Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, καθώς και τμήματα της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου.

Για την εβδομάδα 16-22 Ιανουαρίου η Κύπρος έχει δεχτεί κοντά στα 20 χιλιοστά βροχής επιπλέον του αναμενόμενου ποσού για αυτή την περίοδο.

Η επικρατούσα ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη διατήρηση υγρότερων του κανονικού συνθηκών στην ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, με αυξημένη συχνότητα επεισοδίων βροχόπτωσης λόγω της διαδοχικής διέλευσης βαρομετρικών χαμηλών και μετωπικών συστημάτων για τις επόμενες τέσσερεις εβδομάδες.