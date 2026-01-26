Οι εντυπωσιακές προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Νάξου εν μέσω θυελλωδών ανέμων - Δείτε βίντεο

Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχίαεπιτυχία. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το cyclades24.gr, οι προσγειώσεις των αεροσκαφών της Sky Express και της Olympic Air έγιναν με ασφάλεια.

Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την ΕΜΥ το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικοί και θα εξασθενήσουν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα