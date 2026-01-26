Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Οι εντυπωσιακές προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Νάξου εν μέσω θυελλωδών ανέμων - Δείτε βίντεο

 26.01.2026 - 17:23
Οι εντυπωσιακές προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Νάξου εν μέσω θυελλωδών ανέμων - Δείτε βίντεο

Οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με την έντονη συννεφιά δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες για τους πιλότους στο αεροδρόμιο της Νάξου τη Δευτέρα (26/1).

Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχίαεπιτυχία. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το cyclades24.gr, οι προσγειώσεις των αεροσκαφών της Sky Express και της Olympic Air έγιναν με ασφάλεια.

Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την ΕΜΥ το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικοί και θα εξασθενήσουν.
 
Καιρός: Ετοιμαστείτε για παρατεταμένη περίοδο βροχών - Θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες - Τα αποθέματα νερού στα φράγματα
26.01.2026 - 16:53

 26.01.2026 - 16:53
Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου
26.01.2026 - 17:31

 26.01.2026 - 17:31
Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου

Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου

Τραγωδία με τετράχρονο κοριτσάκι που νοσηλευόταν με γρίπη Α στο Μακάρειο Νοσοκομείο και απεβίωσε σήμερα το μεσημέρι.

