Οι εντυπωσιακές προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Νάξου εν μέσω θυελλωδών ανέμων - Δείτε βίντεο

Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου
Τραγωδία με τετράχρονο κοριτσάκι που νοσηλευόταν με γρίπη Α στο Μακάρειο Νοσοκομείο και απεβίωσε σήμερα το μεσημέρι.
Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχίαεπιτυχία. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το cyclades24.gr, οι προσγειώσεις των αεροσκαφών της Sky Express και της Olympic Air έγιναν με ασφάλεια.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις