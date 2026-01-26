Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε έναν 28χρονο στο Μιλάνο - Δείτε βίντεο

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ένας από τους αστυνομικούς αντέδρασε, πυροβολώντας θανάσιμα τον 28χρονο.

Περίστροφο κρότου

Από τις μέχρι τώρα έρευνες, προέκυψε ότι ο νέος, βορειαφρικανικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του περίστροφο κρότου.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντζεντόζι, δήλωσε ότι «δεν θα δοθεί ασπίδα προστασίας σε κανέναν», αλλά ζήτησε, παράλληλα, «να μην υπάρξουν εκ των προτέρων καταδίκες».

Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υπογράμμισε ότι «είναι με το μέρος των αστυνομικών, χωρίς κανέναν ενδοιασμό».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα