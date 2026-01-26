«Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου μου και με χτύπησε»: Οδηγός στην Πάτρα καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση με σιδερολοστό

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το θύμα στο thebest.gr, όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν επέστρεφε από την εργασία του και κινούνταν στην Ακτή Δυμαίων, στο ρεύμα εξόδου. Όπως αναφέρει, για περίπου 200 μέτρα ένα άλλο όχημα τον καταδίωκε, μέχρι που στο ύψος των φαναριών, στην πρώτη είσοδο του Νότιου Πάρκου, αναγκάστηκαν να σταματήσουν λόγω κόκκινου σηματοδότη. Τότε, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και άρχισε να τον εξυβρίζει.

«Του ζήτησα τον λόγο»

Ο ίδιος ο 35χρονος B.B. (τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση του πελοποννησιακού μέσου) περιγράφει χαρακτηριστικά:



«Κατέβασα το τζάμι, του ζήτησα τον λόγο και προφασίστηκε ότι λίγο πιο πίσω του είχα κλείσει τον δρόμο. Δεν το είχα αντιληφθεί, του το είπα και του ζήτησα συγνώμη, ωστόσο συνέχισε να με βρίζει εξαγριωμένος, έκανε λίγα μέτρα μπροστά το αυτοκίνητό του, κλείνοντας μου τον δρόμο για να μην μπορώ να φύγω. Στη συνέχεια, κατέβηκε από το όχημά του, με έναν σιδερολοστό, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου μου και με χτύπησε. Όταν άρχισε να μαζεύεται κόσμος, από τα γύρω οχήματα, που ήταν στο φανάρι, μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή».

«Μου έχει σπάσει τον αγκώνα»

Από την επίθεση, ο 35χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό αγκώνα, ο οποίος, όπως αναφέρει, έχει σπάσει. «Το αποτέλεσμα είναι, να μου έχει σπάσει τον αγκώνα στο αριστερό μου χέρι. Έχω προχωρήσει σε μήνυση και με έχει δει ιατροδικαστής. Την Πέμπτη, θα γίνει επαναξέταση, προκειμένου να δούμε εάν θα χρειαστεί χειρουργείο», τονίζει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του δράστη και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Ο 35χρονος απευθύνει έκκληση σε όσους βρίσκονταν στο σημείο να καταθέσουν ως μάρτυρες, καθώς -όπως λέει- δεν πρόλαβε να πάρει τα στοιχεία τους. «Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση, μήπως κάποιος από τον κόσμο που ήταν εκεί, να καταθέσει ως μάρτυρας, γιατί εκείνη την ώρα δεν κατάφερα να πάρω τα στοιχεία τους, εκτός από ένα ζευγάρι που ήταν σε αυτοκίνητο, ακριβώς πίσω μου και ήταν και αυτοί που κάλεσαν την αστυνομία», καταλήγει.



Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα