Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΑπό το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα
ΕΛΛΑΔΑ

Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα

 26.01.2026 - 23:40
Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από την τραγωδία που ακολούθησε την φονική έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα και είχε σαν αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Η Βασιλική, η Έλενα και η Σταυρούλα ήταν στην παραγωγή όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γυναίκες λίγες ώρες πριν την τραγωδία διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, το STAR δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία των τριών γυναικών.

Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα


Όταν έγινε η έκρηξη στη βάρδια προβλέπονταν 30 άτομα. Ωστόσο όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζόμενων σε 12.


Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα

Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα
Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα


Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.

Στα θύματα περιλαμβάνονται η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα. Και οι τρεις γυναίκες, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες,  ήταν μανάδες μικρών παιδιών.

Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα

 ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή - Έξαρση «sextortion»: Παριστάνουν κοπέλες και πλησιάζουν άνδρες με σκοπό να βγουν σε βιντεοκλήση γυμνοί
Πένθος για Κύπριο Δημοσιογράφο: «Έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του - «Για πάντα το πρότυπο μου» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα
Καιρός: Ετοιμαστείτε για παρατεταμένη περίοδο βροχών - Θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες - Τα αποθέματα νερού στα φράγματα
Δέος από «φάντασμα» που εμφανίστηκε μέσα σε ουράνιο τόξο στον Μαχαιρά - Δείτε φωτογραφία
Φαίδωνας Φαίδωνος: Πρώτη τοποθέτηση μετά τον σάλο με το βίντεο της Annie Alexui - «Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου μου και με χτύπησε»: Οδηγός στην Πάτρα καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση με σιδερολοστό

 26.01.2026 - 23:21
Επόμενο άρθρο

Τι το ήθελε - Η πιο εντυπωσιακή παίκτρια στον κόσμο πήγε να μιμηθεί τον Ροναλντίνιο και σακάτεψε έναν καμεραμάν

 26.01.2026 - 23:57
Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου

Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου

Τραγωδία με τετράχρονο κοριτσάκι που νοσηλευόταν με γρίπη Α στο Μακάρειο Νοσοκομείο και απεβίωσε σήμερα το μεσημέρι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου

Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου

  •  26.01.2026 - 17:31
Για κατάθεση ο Φαίδωνας: Η έρευνα επτά χρόνια πριν μετά από ανώνυμη καταγγελία - Η στάση αναμονής ΔΗΣΥ και Υπ. Εσωτερικών

Για κατάθεση ο Φαίδωνας: Η έρευνα επτά χρόνια πριν μετά από ανώνυμη καταγγελία - Η στάση αναμονής ΔΗΣΥ και Υπ. Εσωτερικών

  •  26.01.2026 - 20:44
Έρχιουρμαν: «Οι Τ/κ δεν θα πουν ναι σε λύση χωρίς πολιτική ισότητα»

Έρχιουρμαν: «Οι Τ/κ δεν θα πουν ναι σε λύση χωρίς πολιτική ισότητα»

  •  26.01.2026 - 20:32
Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

Μονόδρομος για ΔΗΣΥ η απόφαση για Φαίδωνα

  •  26.01.2026 - 12:04
Οι «πελλοί» και οι φελλοί

Οι «πελλοί» και οι φελλοί

  •  26.01.2026 - 20:57
Καιρός: Ετοιμαστείτε για παρατεταμένη περίοδο βροχών - Θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες - Τα αποθέματα νερού στα φράγματα

Καιρός: Ετοιμαστείτε για παρατεταμένη περίοδο βροχών - Θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες - Τα αποθέματα νερού στα φράγματα

  •  26.01.2026 - 16:53
Ο κατήφορος του δημόσιου λόγου του Φειδία Παναγιώτου

Ο κατήφορος του δημόσιου λόγου του Φειδία Παναγιώτου

  •  26.01.2026 - 13:44
Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα

Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα

  •  26.01.2026 - 23:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα