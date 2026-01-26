Από το γλέντι, στην τραγωδία, η Βασιλική, η Έλενα, η Σταυρούλα λίγες ώρες πριν την έκρηξη ήταν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Βιολάντα

Η Βασιλική, η Έλενα και η Σταυρούλα ήταν στην παραγωγή όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γυναίκες λίγες ώρες πριν την τραγωδία διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, το STAR δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία των τριών γυναικών.



Όταν έγινε η έκρηξη στη βάρδια προβλέπονταν 30 άτομα. Ωστόσο όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζόμενων σε 12.







Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα



Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.



Στα θύματα περιλαμβάνονται η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα. Και οι τρεις γυναίκες, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν μανάδες μικρών παιδιών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα