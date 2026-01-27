Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠένθος και διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες
ΔΙΕΘΝΗ

Πένθος και διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες

 27.01.2026 - 06:41
Πένθος και διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες

Η δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στην πόλη, με κατοίκους και φίλους του θύματος να καταγγέλλουν τη χρήση βίας και την ατιμωρησία της κυβέρνησης Τραμπ.

Το σημείο της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι, που έγινε το Σάββατο στη Μινεάπολη, έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο μνημείο, με τους κατοίκους να αφήνουν λουλούδια, φωτογραφίες, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα για να τιμήσουν τον 37χρονο νοσοκόμο. Ο Πρέτι, που εργαζόταν ως νοσοκόμος σε μονάδα εντατικής θεραπείας, προσπαθούσε να βοηθήσει μία γυναίκα που είχε πέσει θύμα βίας από αστυνομικό, όταν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες τον πυροβόλησαν πάνω από δέκα φορές.

Η σκηνή της τραγωδίας, καλυμμένη από το χιόνι, αποτελεί σήμερα τόπο συγκέντρωσης για την κοινότητα που ζητά δικαιοσύνη.

Η διαμαρτυρία για τις δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Αντιδράσεις δεν προκάλεσε μόνο η δολοφονία του Πρέτι, αλλά και οι δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ που προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη στο θύμα, κατηγορώντας τον για «τρομοκρατία».

Αυτές οι δηλώσεις ενίσχυσαν την οργή των πολιτών, οι οποίοι καταγγέλλουν τη διαφθορά και την ατιμωρησία που επικρατεί στην κυβέρνηση.

Ο Στίβεν ΜακΛάφλιν, συνταξιούχος από τη Μινεσότα, δήλωσε ότι «είναι τρομακτικό και ποταπό το ότι μπορείς να εκτελέσεις οποιονδήποτε εν ψυχρώ στον δρόμο και κατόπιν να τον δυσφημίζεις».

Η θέση των πολιτών και η ένταση στην κοινωνία

Οι διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη συνεχίζονται, με πολίτες να εκφράζουν τη θλίψη τους και την απογοήτευση τους για τις πράξεις της κυβέρνησης και την απώλεια ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να βοηθήσει.

Η 58χρονη Τρίσα Ντόλι, νοσοκόμα, δήλωσε ότι ο θάνατος του Πρέτι την αφορά άμεσα, τονίζοντας ότι η Αμερική δεν μπορεί να ζήσει με τέτοιες συνθήκες.

Η Τζέσικα, κάτοικος της Μινεάπολης, σημείωσε ότι αυτό που συμβαίνει αποτελεί επίθεση κατά του Συντάγματος και των δικαιωμάτων των Αμερικανών πολιτών.

Η φωνή της νεολαίας και η πίεση για αλλαγή

Η νεολαία της Μινεάπολης, κυρίως, έχει εκφράσει τη θέση της για την ανάγκη αλλαγής του συστήματος, καταγγέλλοντας την αστυνομική βία και τις αδικίες που συνεχίζουν να υφίστανται οι πολίτες.

Οι αντιδράσεις τους, όπως και οι προσωπικές ιστορίες και μαρτυρίες, ενισχύουν την πίεση για δικαιοσύνη και υπευθυνότητα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές
Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου
Μουντός ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Ιανουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου

 27.01.2026 - 06:36
Επόμενο άρθρο

Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 27.01.2026 - 06:44
Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ξεκινούν σε κλίμα εμφανώς βαρύ και με «χαμηλό βαρομετρικό». Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

  •  27.01.2026 - 06:33
Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου

Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου

  •  27.01.2026 - 06:36
Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

  •  27.01.2026 - 06:35
Πένθος και διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες

Πένθος και διαμαρτυρίες στη Μινεάπολη μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες

  •  27.01.2026 - 06:41
Μουντός ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Μουντός ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

  •  27.01.2026 - 06:27
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  27.01.2026 - 06:44
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Ιανουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Ιανουαρίου - Πείτε τους να ζήσουν

  •  27.01.2026 - 06:47
Οι «πελλοί» και οι φελλοί

Οι «πελλοί» και οι φελλοί

  •  26.01.2026 - 20:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα