Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου

Όπως ανέφερε, οι απουσίες εκπαιδευτικών δεν είναι αυθαίρετες, καθώς «οι εκπαιδευτικοί έχουν κάποιες στιγμές σοβαρούς λόγους για τους οποίους αιτούνται τεκμηριωμένα άδεια ασθενείας ή για προσωπικούς λόγους». Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αναρτώνται ανάγκες για αντικαταστάσεις, δεν υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον από αδιόριστους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν ως αντικαταστάτες.

Σύμφωνα με την κ. Βασιλείου, βασική αιτία αποτελεί το εργασιακό πλαίσιο των αντικαταστατών, το οποίο «χρήζει σοβαρής βελτίωσης ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο». Παράλληλα, σημείωσε ότι το φαινόμενο υποδηλώνει την έλευση έλλειψης εκπαιδευτικών στην Κύπρο, τάση που ήδη παρατηρείται διεθνώς.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ επεσήμανε επίσης ότι το γενικότερο πλαίσιο εργοδότησης στο δημόσιο σχολείο, σε συνδυασμό με την ελλιπή στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας και τη συνεχή στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, δημιουργεί κλίμα αποστροφής στους νέους πτυχιούχους. Όπως ανέφερε, «είναι πολλοί που όταν έρχεται η σειρά τους επιλέγουν να παραμείνουν στο άλλο επάγγελμα που έχουν επιλέξει».

Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, αντικατοπτρίζεται και στη χαμηλή ανταπόκριση στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης για τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, όπου καταγράφεται σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι ο κατάλογος διοριστέων παύει να ισχύει μετά τον Σεπτέμβριο του 2027, κάτι που, όπως είπε, λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους δεν υπηρετούν ήδη στη δημόσια εκπαίδευση να καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης.

Η ΠΟΕΔ, σύμφωνα με την κ. Βασιλείου, έχει καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επαναφορά του μέτρου πλήρους απασχόλησης στις αντικαταστάσεις, το οποίο εφαρμόστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε παρά τις δεσμεύσεις του ΥΠΑΝ.

Επιπλέον, εισηγήθηκε την αξιοποίηση συμβασιούχων μερικής απασχόλησης από τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία για κάλυψη αναγκών στο πρωινό πρόγραμμα, πρόταση που, όπως σημείωσε, «παρά τις συζητήσεις παρέμεινε στα συρτάρια του ΥΠΑΝ».

Μια ακόμη πρόταση αφορά τη δημιουργία δεξαμενής αντικαταστατών με ετήσιες συμβάσεις, ώστε να μπορούν να καλύπτονται άμεσα οι ανάγκες σχολείων που μένουν χωρίς εκπαιδευτικό ακόμη και για μήνες.

«Σκεφτείτε 25 παιδιά να μένουν χωρίς σταθερό αντικαταστάτη. Τώρα λειτουργούν με λύσεις έκτακτης ανάγκης, με εκ περιτροπής εκπαιδευτικούς ή μοιράζονται σε άλλα τμήματα και απασχολούνται με σιωπηλές εργασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την πίεση που βιώνουν μαθητές και σχολικές μονάδες.