Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

Πόσο εύκολο είναι όμως να βρεις διαμονή και πόσο κοστίζει;

To ThemaOnline προχώρησε σε έρευνα για το τριήμερο από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου μέχρι Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου με έμφαση στο κέντρο της Λεμεσού για δύο άτομα.

Booking.com

Καταρχάς σημειώνεται ότι όλες σχεδόν οι επιλογές γύρω από τη λεωφόρο Μακαρίου όπου περνάει η μεγάλη παρέλαση έχουν εξαφανιστεί.

Ξεκινάει από 161 ευρώ με έκπτωση από 195 ευρώ σε διαμέρισμα τύπου στούντιο στα Κάτω Πολεμίδια.

Στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού και ιδιαίτερα στην περιοχή του Μόλου οι τιμές έχουν ξεφύγει αφού ξεκινούν από 500 ευρώ και φθάνουν τα 800.

Η πιο ακριβή επιλογή ανέρχεται στα 1,719 ευρώ για σουίτα με τρία υπνοδωμάτια στο Olympic Residence (δίδυμοι πύργοι).

Airbnb

Η πιο φθηνή επιλογή είναι στούντιο στα 134 ευρώ και ακολουθούν δύο άλλα στούντιο σε αναπαλαιωμένα σπίτια από το 1940 γύρω στα 230 ευρώ. Από εκεί και πέρα…το χάος.

Οι περισσότερες επιλογές είναι στο παραλιακό δρόμο με τιμές σε διαμερίσματα τύπου στούντιο και ενός υπνοδωματίου που ξεκινούν από 300 ευρώ και φτάνουν τα 840 σε σουίτα ξενοδοχείου.