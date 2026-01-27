Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ξεκινούν σε κλίμα εμφανώς βαρύ και με «χαμηλό βαρομετρικό». Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου.

Η κ. Ολγκίν συνέχισε τη Δευτέρα τον κύκλο των επαφών της με συνάντηση που είχε αργά το απόγευμα με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση δεν κατέγραψε ουσιαστική πρόοδο, ούτε και έστειλε θετικά μηνύματα για γεφύρωση των διαφορών. Αντίθετα, ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές σε θεμελιώδη ζητήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της πολιτικής λύσης και την έννοια της πολιτικής ισότητας.

Σήμερα, στις 11:00 το πρωί, η κ. Ολγκίν θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ νωρίς το απόγευμα θα συναντηθεί με τον κατοχικό ηγέτη. Οι δύο αυτές συναντήσεις θεωρούνται κρίσιμες, καθώς από αυτές θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο η τριμερής της Τετάρτης, μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, ή αν θα περιοριστεί σε μια διαδικαστικού χαρακτήρα ανταλλαγής απόψεων.

Ωστόσο, το κλίμα έχει ήδη επιβαρυνθεί από τις δηλώσεις του κατοχικού ηγέτη, ο οποίος πυροδότησε τις εξελίξεις επαναφέροντας με έντονο τρόπο το ζήτημα της πολιτικής ισότητας. Οι αναφορές του κ. Ερχιουρμάν, όπως ερμηνεύονται στη Λευκωσία, ξεφεύγουν από το συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και παραπέμπουν σε αξιώσεις που αγγίζουν –αν δεν ταυτίζονται– με τη λογική της κυριαρχικής ισότητας και των δύο κρατών.

Απέναντι σε αυτή τη στάση, η Λευκωσία κρατά σαφείς αποστάσεις και επιχειρεί να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα τόσο προς τα Ηνωμένα Έθνη όσο και προς την άλλη πλευρά. Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στο ΡΙΚ, υπογράμμισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει να πιστεύει πως οι αναφορές στην πολιτική ισότητα δεν υποκρύπτουν αριθμητική ή, ακόμη χειρότερα, κυριαρχική ισότητα. Όπως τόνισε, τέτοιες προσεγγίσεις παραπέμπουν ευθέως σε λογικές δύο κρατών, οι οποίες δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι οι πραγματικές προθέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς δεν θα κριθούν από δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις, αλλά από τη στάση που θα τηρήσει στο τραπέζι των συνομιλιών. Υπενθύμισε, μάλιστα, τη θεμελιώδη αρχή που διέπει τη διαδικασία του Κυπριακού: τίποτα δεν θεωρείται συμφωνημένο, αν δεν συμφωνηθούν όλα. Με τη θέση αυτή, η Λευκωσία επιχειρεί να ανακόψει κάθε προσπάθεια αποσπασματικής προσέγγισης επιμέρους κεφαλαίων, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρεβλώσεις ή σε επικίνδυνες παρερμηνείες του συνολικού πλαισίου λύσης.

Σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις επαφές της κ. Ολγκίν, η κυβέρνηση εμφανίζεται προσεκτικά αισιόδοξη, χωρίς να καλλιεργεί υπερβολικές προσδοκίες. Στη Λευκωσία αναγνωρίζεται ότι η παρούσα φάση είναι περισσότερο διερευνητική και ότι η απουσία άμεσων ή χειροπιαστών αποτελεσμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία της διαδικασίας. Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ανακοινώσεων για άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αν και ξεκαθαρίζεται ότι τέτοιες κινήσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ουσία των διαπραγματεύσεων.