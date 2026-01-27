Themasports lifenewscy
Μουντός ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 27.01.2026 - 06:27
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο βράδυ. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Αρχικά είναι πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, τα δυτικά και τα βόρεια ενώ από αργά το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ και το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά θα πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Τετάρτη και σταδιακά άνοδο από την Πέμπτη για να κυμανθεί μέχρι την Παρασκευή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 17 εκατοστά.

Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ξεκινούν σε κλίμα εμφανώς βαρύ και με «χαμηλό βαρομετρικό». Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου.

