Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Οι κιλήδες αίματος, το σίδηρο και τα παπούτσια που εντόπισαν οι Αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Οι κιλήδες αίματος, το σίδηρο και τα παπούτσια που εντόπισαν οι Αρχές

 27.01.2026 - 08:35
Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Οι κιλήδες αίματος, το σίδηρο και τα παπούτσια που εντόπισαν οι Αρχές

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, οχλαγωγίας, απαγωγής, κοινής επίθεσης, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και κατοχής επιθετικών οργάνων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις εννέα χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή στην περιοχή Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου από τις εξετάσεις εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, καθώς επίσης ένα κομμάτι σίδηρο με ίχνη αίματος και ένα ζευγάρι παπούτσια.

Ακολούθως, σε διαμέρισμα της περιοχής εντοπίστηκαν 12 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 18χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι, στα πόδια και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στη Λεμεσό: Ισχυρισμός για απαγωγή προσώπου - Χειροπέδες σε 12 άτομα

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τον 18χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τις εξετάσεις προέκυψε, ότι προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ αριθμού προσώπων, κατά το οποίο τραυματίστηκαν, εκτός από τον 18χρονο, ακόμη δύο πρόσωπα.

Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και πήραν εξιτήριο.

Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα, εντοπίστηκαν δύο ρόπαλα του κρίκετ, τα οποία έφεραν κηλίδες, πιθανόν αίματος, και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Εναντίον και των 12 πιο πάνω προσώπων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές
Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου
Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στη Λεμεσό: Ισχυρισμός για απαγωγή προσώπου - Χειροπέδες σε 12 άτομα
Τον νου σου: Αν δεις κέρμα στο χερούλι του αυτοκινήτου σου, δεν είναι η τυχερή σου μέρα
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για τα παιδιά τους - Τα πρόσωπα της τραγωδίας και τα σενάρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

 27.01.2026 - 08:43
Επόμενο άρθρο

Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες

 27.01.2026 - 08:41
Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό, οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ξεκινούν σε κλίμα εμφανώς βαρύ και με «χαμηλό βαρομετρικό». Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της τριμερούς συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

Με «χαμηλό βαρομετρικό» ξεκινά τις χωριστές συναντήσεις η Ολγκιν - Πυροδοτεί το κλίμα ο Ερχιουρμάν

  •  27.01.2026 - 06:33
Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Οι κιλήδες αίματος, το σίδηρο και τα παπούτσια που εντόπισαν οι Αρχές

Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Οι κιλήδες αίματος, το σίδηρο και τα παπούτσια που εντόπισαν οι Αρχές

  •  27.01.2026 - 08:35
Το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας αναμένεται να περάσει ο Δήμαρχος Πάφου - Θα δώσει κατάθεση

Το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας αναμένεται να περάσει ο Δήμαρχος Πάφου - Θα δώσει κατάθεση

  •  27.01.2026 - 07:07
Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

  •  27.01.2026 - 08:43
Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου

Πρόεδρος ΠΟΕΔ στο «T»: Χιλιάδες παιδιά χωρίς δάσκαλο - Καμπανάκι κινδύνου για τα σχολεία της Κύπρου

  •  27.01.2026 - 06:36
Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες

Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες

  •  27.01.2026 - 08:41
Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

  •  27.01.2026 - 06:35
Οι «πελλοί» και οι φελλοί

Οι «πελλοί» και οι φελλοί

  •  26.01.2026 - 20:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα