Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στη Λεμεσό: Ισχυρισμός για απαγωγή προσώπου - Χειροπέδες σε 12 άτομα

Αμέσως στην περιοχή μετέβηκαν περίπολα της ΑΔΕ Λεμεσου όπου προέβησαν σε επιτόπιες εξετάσεις. Στην σκηνή εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία ίχνη από αίμα και άλλα τεκμήρια όπως σιδερολοστος κλπ.

Μετά από εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι περί τα 15 πρόσωπα αλλοδαποί συνεπλάκησαν μεταξύ τους και αλληλοκτυπηθηκαν με γροθιές, ρόπαλα και σιδερολοστούς. Μέλη της ΑΔΕ Λεμεσου εντόπισαν σε διαμέρισμα στην περιοχή 12 αλλοδαπούς οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρία είχαν συμμετάσχει στην συμπλοκή.

Ένας εξ αυτών ανάφερε ότι τον είχαν απαγάγει οι υπόλοιποι και τον μετέφεραν μετά της βίας στο διαμέρισμα τους όπου τον κτύπησαν. Από έρευνα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν δύο ρόπαλα που είχαν κηλίδες που ομοιάζουν με αίμα.

Τρία πρόσωπα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

Οι δώδεκα αλλοδαποί συνελήφθηκαν με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υπό κράτηση ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λεμεσου συνεχίζει εξετάσεις.