Τον νου σου: Αν δεις κέρμα στο χερούλι του αυτοκινήτου σου, δεν είναι η τυχερή σου μέρα

Εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορούν προειδοποιήσεις για περιπτώσεις όπου άγνωστοι τοποθετούν κέρμα στο χερούλι της πόρτας ενός αυτοκινήτου, συνήθως στην πλευρά του συνοδηγού. Εκεί, δηλαδή, όπου ο οδηγός σπάνια ελέγχει.

Πώς λειτουργεί το κόλπο με το κέρμα

Τοποθετώντας το κέρμα στο χερούλι, οι δράστες μπορούν να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία της κλειδαριάς. Έτσι, ακόμη κι αν ο οδηγός κλειδώσει το όχημα με το τηλεχειριστήριο, μία από τις πόρτες μπορεί να παραμείνει ξεκλείδωτη χωρίς να το αντιληφθεί.

Το αποτέλεσμα είναι απλό και επικίνδυνο: οι επιτήδειοι αποκτούν εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, είτε για να αφαιρέσουν αντικείμενα είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, για να κλέψουν ολόκληρο το όχημα.

Το συγκεκριμένο τέχνασμα έχει παρουσιαστεί και σε σχετικά βίντεο στο YouTube, όπου φαίνεται πώς ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο αρκεί για να «μπλοκάρει» τον μηχανισμό της πόρτας.

Τι να κάνεις για να προστατευτείς

Η πρόληψη, σε αυτή την περίπτωση, είναι απλή αλλά απαιτεί προσοχή. Πριν απομακρυνθείς από το αυτοκίνητό σου, έλεγξε οπτικά τα χερούλια και βεβαιώσου ότι δεν υπάρχει κάποιο ξένο αντικείμενο.

Παράλληλα, καλό είναι:

να ελέγχεις χειροκίνητα ότι όλες οι πόρτες έχουν όντως κλειδώσει

να μην αφήνεις αντικείμενα αξίας στο εσωτερικό

να αφαιρείς άμεσα οποιοδήποτε κέρμα ή αντικείμενο παρατηρήσεις στο χερούλι

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κόλπο με το κέρμα δεν είναι το μόνο που χρησιμοποιούν οι διαρρήκτες. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί και κλοπές εξαρτημάτων υψηλής αξίας, όπως συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, τα λεγόμενα ADAS, τα οποία είναι πολύπλοκα και ακριβά στην αντικατάσταση.

Κοινός παρονομαστής σε όλες τις περιπτώσεις είναι η προσοχή στη λεπτομέρεια. Ένα μικρό, φαινομενικά ασήμαντο σημάδι μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ήσυχη επιστροφή στο σπίτι και σε μια δυσάρεστη έκπληξη.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr