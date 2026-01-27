Εσύ το έχεις κάνει ποτέ; Όταν το LinkedIn γίνεται η εφαρμογή για να τσεκάρεις… τον πρώην σου

Η Statman, η οποία εργάζεται ως brand manager στο Φοίνιξ, παραδέχεται ότι έχει αναζητήσει πρώην ή υποψήφιους ερωτικούς συντρόφους στην πλατφόρμα πολλές φορές, ξεχνώντας να ενεργοποιήσει την ιδιωτική περιήγηση, με αποτέλεσμα εκείνοι να ειδοποιηθούν ότι είδε το προφίλ τους. Αν και μερικοί άντρες την κατέκριναν γι’ αυτό, εκείνη το υπερασπίστηκε ως μια μορφή απαραίτητης έρευνας στις σύγχρονες σχέσεις. Πολύ πιο δύσκολο, ωστόσο, ήταν να δικαιολογηθεί όταν η μητέρα της αποφάσισε να ρίξει μια ματιά στο προφίλ ενός πιθανού συντρόφου της πριν από μερικά χρόνια. «Μερικές φορές, μοιράζομαι υπερβολικά πολλά πράγματα με τη μαμά μου», εξομολογείται η 25χρονη Statman. Όταν ο άντρας το σχολίασε, εκείνη προσποιήθηκε ότι χρησιμοποιούσε το κινητό της μητέρας της για άσχετο λόγο. Φυσικά, αυτό ήταν ψέμα. «Ήταν απλώς η μητέρα μου που έκανε την έρευνά της και παρακολουθούσε», λέει.

Η πρακτική του να κατασκοπεύεις έναν πρώην ή ένα ερωτικό ενδιαφέρον στα social media είναι μια ιστορία τόσο παλιά όσο και τα ίδια τα δίκτυα ή για την ακρίβεια, τόσο παλιά όσο το Facebook. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε υποκύψει στον πειρασμό να ελέγξουμε τι κάνει ένας πρώην στο Instagram. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, αυτές οι πλατφόρμες δεν σε προδίδουν (εκτός αν κατά λάθος πατήσεις το κουμπί «μου αρέσει»).

Το LinkedIn, ωστόσο, είναι θεωρητικά κάτι διαφορετικό: ένας επαγγελματικός χώρος, εστιασμένος στην καριέρα, την προώθηση της επαγγελματικής εικόνας και την δικτύωση. Το LinkedIn αφορά στην εργασία, όχι στον έρωτα. Παρ’ όλα αυτά, η πλατφόρμα μετατοπίζεται σε πιο προσωπικά εδάφη, καθώς τα όρια μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού θολώνουν, μετατρέποντας ένα εργαλείο καριέρας σε ένα μέρος όπου παραμονεύουν απογοητευμένοι εραστές. Επειδή το LinkedIn συνδέει άμεσα την ορατότητα με τις επαγγελματικές ευκαιρίες, οι χρήστες εξαναγκάζονται να βρουν μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ της μεγιστοποίησης της επαγγελματικής τους έκθεσης και της διαφύλαξης της προσωπικής τους ιδιωτικότητας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, συνομίλησα με περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους για τις εμπειρίες τους στο LinkedIn, οι οποίες κυμαίνονταν από ξεκαρδιστικές έως οδυνηρές, αναφέρει η Statman. Μίλησα με μια γυναίκα που κατά λάθος έστειλε αίτημα σύνδεσης στην πρώην πεθερά της μετά το διαζύγιο. Άκουσα έναν άνδρα που έπιασε την πρώην του να χαζεύει το προφίλ του την ημέρα των γενεθλίων του. Μια άλλη γυναίκα παρατήρησε ότι ένας πρώην της, από σχέση που είχε λήξει σχεδόν μια δεκαετία πριν, άφησε ένα ειρωνικό σχόλιο σε ανάρτησή της. Μια άλλη θυμήθηκε πως χρησιμοποιούσε το LinkedIn στο Μπρούκλιν τη δεκαετία του 2010 για να επαληθεύσει αν όλοι εκείνοι οι άντρες στο Tinder που δήλωναν ότι δούλευαν στο Vice, έλεγαν την αλήθεια.

Ευτυχώς για τη Statman, η ιστορία της έχει αστεία κατάληξη. Ο άντρας που είχε «ελέγξει» η μητέρα της, την χώρισε μετά από λίγους μήνες (όχι λόγω του LinkedIn). Χρόνια αργότερα, της έστειλε μήνυμα ζητώντας συγγνώμη για την εξαφάνισή του, λέγοντας πως χάρηκε που την είδε να προοδεύει — την είχε δει στο LinkedIn. «Μερικές φορές συμβαίνει αμφίδρομα», σχολιάζει. Συζήτησαν το ενδεχόμενο να αναθερμάνουν το σύντομο ειδύλλιό τους. Τελικά την άφησε ξανά, αλλά συνεχίζει να την ακολουθεί στο LinkedIn.

Είναι φυσιολογικό να αναρωτιέσαι για άτομα από το παρελθόν και οι περισσότεροι το κάνουν για πλάκα. Όμως, μπορεί να γίνει ταπεινωτικό αν γίνεις αντιληπτός, και ενοχλητικό όταν ανακαλύπτεις ότι κάποιος σε παρακολουθεί. Είναι δύσκολο να ξεπεράσεις έναν σύντροφο όταν συνεχίζετε να βλέπετε ο ένας τον άλλον ψηφιακά.

Το LinkedIn λειτουργεί με ένα μοντέλο freemium — μπορείς να φτιάξεις προφίλ και να έχεις πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες δωρεάν, αλλά για τα έξτρα πρέπει να πληρώσεις. Στο δωρεάν επίπεδο, υπάρχει ένα τίμημα: βλέπεις ποιος είδε το προφίλ σου μόνο αν επιτρέπεις σε άλλους να βλέπουν πότε το είδες εσύ. Οι συνδρομητικές εκδόσεις επιτρέπουν την ανώνυμη περιήγηση, δημιουργώντας ένα δίκτυο «κατασκόπων» που πληρώνουν για διαφορετικά επίπεδα αορατότητας.

Όπως συμβαίνει σε πολλούς χωρισμούς, η διάλυση της σχέσης της Dakota Rae Lowe με τον πρόσφατο πρώην της ήταν άσχημη και το δράμα μεταφέρθηκε στο LinkedIn, όπου και οι δύο έχουν έντονη παρουσία. Εκείνος δημοσίευσε μια selfie, κι εκείνη απάντησε με ένα ειρωνικό tweet. Η Lowe, 30 ετών, που εργάζεται στη διαφήμιση στη Νέα Υόρκη, εξακολουθεί να βλέπει τον πρώην της να κοιτάζει το προφίλ της «χωρίς ντροπή», μήνες μετά τον χωρισμό. «Δεν μπορεί να πληρώσει για το Premium;» αναρωτιέται, αναφερόμενη στη δυνατότητα αόρατης περιήγησης. «Εγώ πληρώνω για το Premium, γιατί δεν θέλω να ντροπιαστώ έτσι».

Άλλοι έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Ο Kevin Grunewald, 40 ετών, νόμιζε ότι χώρισε φιλικά το 2022. Ωστόσο, παρατήρησε ότι η πρώην του έβλεπε το προφίλ του στο LinkedIn σχεδόν καθημερινά. «Ήταν μέρος της πρωινής της ρουτίνας, φαντάζομαι», λέει. Άρχισε να κάνει like και να στέλνει μηνύματα, μέχρι που αναγκάστηκε να θέσει όρια. «Νομίζω με μπλόκαρε, και χαίρομαι γι’ αυτό», λέει.

Η Gina Gacad, 31 ετών, παρατήρησε ότι η μητέρα του φίλου της από το κολέγιο παρακολουθούσε το προφίλ της χρόνια μετά τον χωρισμό τους — ακριβώς όταν εκείνη έκανε νέα σχέση. «Αναρωτιέμαι αν προσπαθούσαν να αξιολογήσουν τη νέα κοπέλα», λέει. Ένα συχνό φαινόμενο στις συζητήσεις μου ήταν ότι οι γονείς αποτελούν συχνά το πρόβλημα, καθώς είναι ψηφιακά λιγότερο καταρτισμένοι και ψάχνουν χωρίς προφυλάξεις.

Βέβαια, και η Gacad έχει κάνει τη δική της έρευνα. Όταν ένας πρώην της υποτίμησε τη δουλειά της και η εταιρεία του έκανε απολύσεις, μπήκε στο LinkedIn για να δει αν απολύθηκε. «Απολύθηκε, κάτι που ήταν ατυχές, αλλά ήταν και μαλάκας», λέει. Δεν την πειράζει αν οι πρώην της κάνουν το ίδιο. «Όταν κάποιος με αδικούσε, το LinkedIn ήταν το μέρος όπου επιβεβαίωνα την αξία μου». Αυτό είναι κοινό σημείο: Πολλοί νιώθουν περήφανοι για τα επιτεύγματά τους και χαίρονται που οι άλλοι τα βλέπουν.

Για άλλους, όμως, η παρακολούθηση στο LinkedIn δεν είναι απλώς άβολη, αλλά απειλητική. Οι άνθρωποι μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως την τοποθεσία εργασίας τους. Το LinkedIn έχει ένα κόστος ιδιωτικότητας. Ταυτόχρονα, το να είσαι αόρατος μπορεί να κοστίσει σε χαμένες ευκαιρίες καριέρας.

Η Amanda Brooks, 30 ετών, γνώρισε έναν άντρα στο Hinge στην Ισπανία, τον οποίο απέρριψε. Αφού τον μπλόκαρε στα social media επειδή επέμενε, εκείνος την βρήκε στο LinkedIn ένα χρόνο μετά, κάνοντας like και ελέγχοντας το προφίλ της. Τον μπλόκαρε και εκεί. «Τρελό», λέει. Αν και δεν ανησυχεί πια, το περιστατικό την έκανε να αναθεωρήσει την προσέγγισή της στο διαδίκτυο.

Η RT, που διατηρεί την ανωνυμία της, δεν μπορεί να ξεφύγει από τη σκιά του πρώην της. Μετά τον χωρισμό το 2020, εκείνος την παρενοχλούσε για ένα χρόνο. Τώρα, η RT είναι παντρεμένη και ζει στο εξωτερικό, αλλά παρατήρησε ότι ο πατέρας του πρώην της έβλεπε το προφίλ της στο LinkedIn. «Είναι συνταξιούχος, δεν υπάρχει λόγος να είναι εκεί», λέει. Έχει αποκλείσει τον πρώην της, αλλά ανησυχεί για το τι μπορεί να δει μέσω τρίτων, κάτι που την επηρεάζει επαγγελματικά ως υπεύθυνη προσλήψεων. «Με κάνει επιφυλακτική στο τι δημοσιεύω», λέει. «Ποιος ξέρει ποιος άλλος κοιτάζει;»

Όταν η αγορά εργασίας απαιτεί τόση έκθεση, πού βάζεις το όριο; Η DA, επίσης ανώνυμη, αναζητά εργασία και αναρωτιέται αν ο περιορισμός των πληροφοριών της για να αποφύγει τον πρώην της θα βλάψει την καριέρα της. «Υπάρχει τεράστια πίεση να γίνεις επιδραστικός στο LinkedIn, και αυτό είναι δύσκολο», λέει. «Δεν φοβάμαι την κριτική, φοβάμαι την παρακολούθηση». Το LinkedIn αρνήθηκε να σχολιάσει.

Αν χρησιμοποιείτε το LinkedIn, θα έχετε παρατηρήσει ότι έχει γίνει περίεργο. Πέρασαν οι μέρες που ήταν απλώς ένα online βιογραφικό. Τώρα, υπάρχει η πίεση να είσαι #Linkedinfluencer — όχι απλώς χρήστης, αλλά δημιουργός περιεχομένου. Προωθείται η ιδέα ότι αν δεν διαφημίζεις κάθε μικρή επιτυχία, αποτυγχάνεις.

Είναι μια δύσκολη κατάσταση… δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να εξηγήσεις σε έναν πιθανό εργοδότη ότι δεν δημοσιεύεις βίντεο επειδή μια παλιά σχέση σου κάνει like. «Έχουμε κοινωνικοποιηθεί με την ιδέα ότι η προβολή του εαυτού είναι ο δρόμος προς την επιτυχία, αλλά αυτό μας εκθέτει σε κινδύνους υπερβολικής ορατότητας», λέει η Brooke Erin Duffy, ερευνήτρια κοινωνικών μέσων στο Cornell.

Η Rosanna Bellini, καθηγήτρια στο NYU που ερευνά την ψηφιακή παρενόχληση, σημειώνει ότι σε αντίθεση με το Instagram, όπου οι ρυθμίσεις απορρήτου είναι ξεκάθαρες, στο LinkedIn είναι πιο περίπλοκα. «Το ασυνήθιστο στο LinkedIn είναι ότι δεν διαθέτεις λεπτομερή στοιχεία ελέγχου», λέει. Επιπλέον, θεωρείται «αδέξιο» να κρύβεις πληροφορίες, καθώς όλα βασίζονται στην τοποθεσία και την επαγγελματική διαθεσιμότητα. Οποιαδήποτε έλλειψη πληροφορίας επηρεάζει την απασχολησιμότητα.

Είναι αυτονόητο ότι το να ψάχνεις τον πρώην σου δεν είναι καλή ιδέα. Έρευνες δείχνουν ότι αυξάνει την αγωνία και εμποδίζει την ανάρρωση. Η Jaime Bronstein, θεραπεύτρια σχέσεων, τονίζει ότι η πρόθεση μετράει. Αν είστε σε σχέση και ψάχνετε παλιές αγάπες, ίσως πρέπει να αναρωτηθείτε αν είστε ευτυχισμένοι. «Η απουσία μηνύματος είναι ένα μήνυμα», λέει.

Για μερικούς, ο φόβος της συναισθηματικής αναστάτωσης αρκεί για να τους αποτρέψει. Η Holly Benjamin, 32 ετών, σκέφτηκε να ψάξει έναν πρώην, αλλά φοβήθηκε ότι θα οδηγούνταν σε μια «σπείρα». «Είναι φυσικό να είσαι περίεργος, αλλά το LinkedIn είναι η μόνη πλατφόρμα όπου αυτή η περιέργεια μπορεί να είναι επικίνδυνη», λέει.

Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι ιστορίες κακό τέλος. Η Lisette Hall, 42 ετών, δέχτηκε αίτημα σύνδεσης από έναν παλιό γνώριμο από το λύκειο το 2023. Παρόλο που οι φίλοι της ήταν επιφυλακτικοί, εκείνη το αποδέχτηκε. Άρχισαν να μιλούν και τώρα είναι παντρεμένοι. Εκείνος σκέφτηκε ότι το LinkedIn θα ήταν ο λιγότερο ανατριχιαστικός τρόπος να την προσεγγίσει.

