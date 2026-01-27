Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις στο ΣΑ για ανανέωση εντολής στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 27.01.2026 - 21:30
Σε τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις στο ΣΑ για ανανέωση εντολής στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Σε τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της εντολής στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει για το εν λόγω θέμα το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου ώρα Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ η υποστήριξη δύο μόνιμων μελών του ΣΑ ΟΗΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας για μια συνολική και διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού παραμένει αμετακίνητη.

Και οι δύο χώρες φέρονται να υποστηρίζουν πλήρως τη συνεχιζόμενη διπλωματική προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών, τη συνέχιση εφαρμογής ΜΟΕ καθώς και τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, της Προσωπικής του Απεσταλμένης, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα (SRSG), Κασίμ Ντιάν, για τη δημιουργία δυναμικής προς την επίτευξη λύσης στην Κύπρο.

Ρωσία και Κίνα επίσης χαιρετίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζουν λύση όπως αυτή διατυπώνεται στα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ.

Στήριξη για ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όπως και στο έργο της Αποστολής των ΗΕ στην Κύπρο φαίνεται να υπάρχει και από τις ΗΠΑ, αλλά και από νέα μη μόνιμα μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, όπως η Λετονία και το Μπαχρέιν, που φέρονται να ενθαρρύνουν και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να εμπλέκονται εποικοδομητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει την εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων σε διευρυμένη μορφή όπως αυτών που έγιναν στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη, καθώς και των συναντήσεων μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

