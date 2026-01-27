Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Ερατοσθένης κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ αφρικανικής σκόνης πάνω από Κύπρο

 27.01.2026 - 21:20
Ο Ερατοσθένης κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ αφρικανικής σκόνης πάνω από Κύπρο

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης πάνω από την Κύπρο κατέγραψε το κέντρο Ερατοσθένης, που κάνει λόγο για καταγραφές-ρεκόρ. Κορύφωση του φαινομένου προβλέπεται κατά τις βραδινές ώρες για τη Λεμεσό.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται σε πρώτο έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από τη Σαχάρα προς την Κύπρο για το 2026, το οποίο παρατηρείται στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, έως και τα 2 km από το έδαφος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καιρός: Δεν μας έφτανε η σκόνη έχουμε και καταιγίδες με χαλάζι – Πέφτει το χιόνι απαλά στα ορεινά – Μέχρι πότε θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία

"Το φαινόμενο ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και κορυφώνεται σήμερα, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα του αέρα και την ορατότητα", αναφέρει ο Ερατοσθένης.

Συγκεκριμένα το Κυπριακό Παρατηρητήριο Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης (CARO) του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης, που ξεπερνούν τα 2000 μgr/m^3 και μειωμένη ορατότητα κάτω από τα 2 km σε ύψος 1 km από το έδαφος.

"Βάσει του μοντέλου πρόγνωσης σκόνης MONARCH του BSC-CNS, συνεργαζόμενου εταίρου μας στο πλαίσιο του έργου ATARRI (https://atarri.eu/) η κορύφωση του φαινομένου προβλέπεται κατά τις βραδινές ώρες για τη Λεμεσό", αναφέρει.

Κατά τις απογευματινές ώρες η σκόνη αναμενόταν να είναι κοντά στα 500 μgr/m^3 κοντά στο έδαφος, δηλαδή δεκαπλάσιες των ορίων που ορίζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ποιότητα του αέρα.

Σταδιακή υποχώρηση της σκόνης αναμένεται την Πέμπτη κατά τις πρωινές ώρες και επανεμφάνισή της κατά τις βραδινές ώρες της ίδιας μέρας.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με τον Ερατοσθένη, συνοδεύεται από βροχοπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε υγρή καθίζηση, δηλαδή την πτώση της σκόνης στο έδαφος μέσω της βροχής, ευνοώντας έτσι τη σταδιακή απομάκρυνσή της από την ατμόσφαιρα.

Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και το CARO θα συνεχίσουν την παρακολούθηση της κατάστασης και θα ενημερώνουν το κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη.

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

