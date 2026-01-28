VIDEO - Λετυμπιώτης: Τα ΜΟΕ αποτελούν μεν σημαντικό εργαλείο, ωστόσο δεν συνιστούν τη λύση του Κυπριακού
28.01.2026 - 08:58
Σήμερα στις 11:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, σε χώρο υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών. Στη συνάντηση θα παρευρίσκεται και η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Η επαφή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίας της κ. Ολγκίν στην Κύπρο από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, η Απεσταλμένη είχε ξεχωριστές συνομιλίες με τους δύο ηγέτες, ενώ σήμερα αναμένεται να επιχειρήσει να προωθήσει τη διαδικασία μέσα από συζήτηση για τη μεθοδολογία και το πλαίσιο των επόμενων βημάτων.
Μετά τη χθεσινή της συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, η κ. Ολγκίν σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος, τονίζοντας πως χωρίς εξέλιξη στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης καθίσταται δύσκολη η πραγματοποίηση μιας ευρύτερης διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό.
Την ίδια ώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ανέφερε ότι τα ΜΟΕ αποτελούν μεν σημαντικό εργαλείο, ωστόσο δεν συνιστούν τη λύση του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η μετάβαση στην ουσιαστική συζήτηση επί των βασικών πτυχών του προβλήματος.
Όπως δήλωσε, η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη ακόμη και άμεσα να συμμετάσχει σε μια διευρυμένη συνάντηση, με στόχο τη συζήτηση ουσιαστικών και καθοριστικών ζητημάτων για την επίλυση του Κυπριακού.
Στις 11 σήμερα το πρωί, πραγματοποιείται η πολυαναμενόμενη τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.