Ολοκληρώθηκε η τριμερής μετά από δύο ώρες – Τι αναφέρει η γραπτή δήλωση της Ολγκίν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η τριμερής μετά από δύο ώρες – Τι αναφέρει η γραπτή δήλωση της Ολγκίν

 28.01.2026 - 13:12
Ολοκληρώθηκε η τριμερής μετά από δύο ώρες – Τι αναφέρει η γραπτή δήλωση της Ολγκίν

Ολοκληρώθηκε γύρω στη 13:00 η συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, στη νεκρή ζώνη στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποχώρησε στη 13.05 χαιρετώντας την κ. Ολγκιν, και ακολούθησε ο κ. Έρχιουρμαν. Αποχωρόντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θα προβεί σε δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο.

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν έφυγαν με χαμόγελο ενώ όπως έγινε γνωστό αναμένεται γραπτή δήλωση μέσω των Ηνωμένων Εθνών.

Η δήλωση δεν είναι κοινή αλλά αφορά τα ΜΟΕ.

Είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε μια προ-διαπραγματευτική φάση, ανέφερε σε δήλωση η Ολγκίν.

Οι ηγέτες είχαν κάνει ανασκόπηση στα ΜΟΕ και την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

 

