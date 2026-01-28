Ολοκληρώθηκε η τριμερής μετά από δύο ώρες – Τι αναφέρει η γραπτή δήλωση της Ολγκίν

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποχώρησε στη 13.05 χαιρετώντας την κ. Ολγκιν, και ακολούθησε ο κ. Έρχιουρμαν. Αποχωρόντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θα προβεί σε δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο.

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν έφυγαν με χαμόγελο ενώ όπως έγινε γνωστό αναμένεται γραπτή δήλωση μέσω των Ηνωμένων Εθνών.

Η δήλωση δεν είναι κοινή αλλά αφορά τα ΜΟΕ.

Είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε μια προ-διαπραγματευτική φάση, ανέφερε σε δήλωση η Ολγκίν.

Οι ηγέτες είχαν κάνει ανασκόπηση στα ΜΟΕ και την πρόοδο που έχει σημειωθεί.