ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων

 28.01.2026 - 13:29
Δεν είμαι απογοητευμένος δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Υπέβαλα συγκεκριμένη πρόταση.

Πρώτον, να επαναβεβαιώσουμε τη βάση λύσης του Κυπριακού.

Δεύτερον, τα Ηνωμένα Έθνη να ετοιμάσουν τις συγκλίσεις μέχρι και το Κραν Μοντανά. Οι συγκλίσεις που αφορούν τις εσωτερικές πτυχές να παραμείνουν στις δύο κοινότητες, ενώ οι συγκλίσεις για τις εξωτερικές πτυχές να τύχουν επεξεργασίας από τα ΗΕ και να σταλούν στα πέντε μέρη.

Με βάση αυτό το έγγραφο, ο Γενικός Γραμματέας να συγκαλέσει επίσημη διάσκεψη.

Σε εκείνη τη διάσκεψη να ανακοινώσουμε το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων.

Παράλληλα, σε εκείνη τη συνάντηση, επιφυλάχθηκα την ανακοίνωση πρόσθετων μονομερών μέτρων για τη στήριξη των Τουρκοκυπρίων.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, με έναν και μόνο στόχο: την επανέναρξη του διαλόγου».

Δείτε το απόσπασμα των δηλώσεων Ολγκίν και ΠτΔ

