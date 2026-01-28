Ολγκίν: Συνεχίζουν τις προσπάθειες οι ηγέτες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης-έναρξη διαπραγματεύσεων

ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων
Δεν είμαι απογοητευμένος δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η κ. Ολγκίν αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες μοιράστηκαν τις προτάσεις τους για να χαράξουν μια πορεία προς την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.
Επίσης, αναφέρει, εξέτασαν τις εργασίες σχετικά με τον κατάλογο των πρωτοβουλιών οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν τεθεί προηγουμένως στο τραπέζι, και σημείωσαν κάποια από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών.
«Θα συνεχίσουν τώρα τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών σχετικά με τις διάφορες πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς και για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».
Σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Ολγκίν, η οποία σημείωσε ότι ένας τέτοιος άμεσος διάλογος είναι απαραίτητος για την έκφραση απόψεων, ανησυχιών και ελπίδων. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς βρισκόμαστε επί του παρόντος σε μια φάση πριν από τις διαπραγματεύσεις. Ο συνεχής και άμεσος διάλογος είναι απαραίτητος» ανέφερε.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
