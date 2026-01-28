Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΟλγκίν: Συνεχίζουν τις προσπάθειες οι ηγέτες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης-έναρξη διαπραγματεύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολγκίν: Συνεχίζουν τις προσπάθειες οι ηγέτες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης-έναρξη διαπραγματεύσεων

 28.01.2026 - 13:34
Ολγκίν: Συνεχίζουν τις προσπάθειες οι ηγέτες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης-έναρξη διαπραγματεύσεων

Οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών σχετικά με τις διάφορες πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς και για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, ανέφερε σε γραπτή της δήλωση η Προσωπική Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν μετά την περίπου δίωρη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων

Η κ. Ολγκίν αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες μοιράστηκαν τις προτάσεις τους για να χαράξουν μια πορεία προς την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Επίσης, αναφέρει, εξέτασαν τις εργασίες σχετικά με τον κατάλογο των πρωτοβουλιών οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν τεθεί προηγουμένως στο τραπέζι, και σημείωσαν κάποια από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ολοκληρώθηκε η τριμερής μετά από δύο ώρες – Τι αναφέρει η γραπτή δήλωση της Ολγκίν

«Θα συνεχίσουν τώρα τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών σχετικά με τις διάφορες πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς και για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Ολγκίν, η οποία σημείωσε ότι ένας τέτοιος άμεσος διάλογος είναι απαραίτητος για την έκφραση απόψεων, ανησυχιών και ελπίδων. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς βρισκόμαστε επί του παρόντος σε μια φάση πριν από τις διαπραγματεύσεις. Ο συνεχής και άμεσος διάλογος είναι απαραίτητος» ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 30χρονου - Προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και ακινητοποιήθηκε το όχημα του
Πέθανε η Παναγιώτα Ελευθερίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Φωτογραφία
Ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό: Τι περιλαμβάνουν τα ταξιδιωτικά πακέτα για τον Άγιο Βαλεντίνο – Οι αγαπημένες πόλεις των Κυπρίων
Συγκινητικό: Άνοιξε τις πόρτες της η νέα καφετέρια της Λευκωσίας που λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες
Κατάλευκο το Τρόοδος από τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση – Μαγικές εικόνες από την ανατολή του ήλιου – Δείτε βίντεο
Ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία τα ξημερώματα – Κατασβέστηκε από την οικιακή βοηθό – Από πού φαίνεται να ξεκίνησε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων

 28.01.2026 - 13:29
ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων

ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων

Δεν είμαι απογοητευμένος δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιστρέφοντας στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων

ΠτΔ: Δεν είμαι απογοητευμένος – Πρόταση για επίσημη διάσκεψη υπό τον ΓΓ ΟΗΕ όπου θα ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων

  •  28.01.2026 - 13:29
Ολγκίν: Συνεχίζουν τις προσπάθειες οι ηγέτες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης-έναρξη διαπραγματεύσεων

Ολγκίν: Συνεχίζουν τις προσπάθειες οι ηγέτες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης-έναρξη διαπραγματεύσεων

  •  28.01.2026 - 13:34
Σοβαρό τροχαίο: Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 30χρονου - Προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και ακινητοποιήθηκε το όχημα του

Σοβαρό τροχαίο: Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 30χρονου - Προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και ακινητοποιήθηκε το όχημα του

  •  28.01.2026 - 10:06
Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: Πότε αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου για τη μη μονιμοποίηση της δικαστού

Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: Πότε αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου για τη μη μονιμοποίηση της δικαστού

  •  28.01.2026 - 12:35
«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ στον Έλληνα γιατρό που βρέθηκε στο σημείο του φονικού τροχαίου

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ στον Έλληνα γιατρό που βρέθηκε στο σημείο του φονικού τροχαίου

  •  28.01.2026 - 10:33
«Σαχάρα» σήμερα η Κύπρος - «Ασφυξία» σε Πάφο και Λεμεσό με τις μετρήσεις σκόνης να χτυπάνε κόκκινο - Τι πρέπει να αποφύγουν οι εργαζόμενοι

«Σαχάρα» σήμερα η Κύπρος - «Ασφυξία» σε Πάφο και Λεμεσό με τις μετρήσεις σκόνης να χτυπάνε κόκκινο - Τι πρέπει να αποφύγουν οι εργαζόμενοι

  •  28.01.2026 - 10:50
Στο χειρουργείο ο τέως αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - «Σας παρακαλούμε να τον συνοδεύσετε με την προσευχή σας»

Στο χειρουργείο ο τέως αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - «Σας παρακαλούμε να τον συνοδεύσετε με την προσευχή σας»

  •  28.01.2026 - 11:31
Νέες κενές θέσεις στη Κυβέρνηση σε διάφορες Υπηρεσίες και Τμήματα - Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις

Νέες κενές θέσεις στη Κυβέρνηση σε διάφορες Υπηρεσίες και Τμήματα - Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις

  •  28.01.2026 - 12:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα