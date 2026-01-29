Themasports lifenewscy
VIDEO: Έβαλε κάμερα μέσα στον νεροχύτη και αποκάλυψε πώς δουλεύει ο σκουπιδοφάγος
VIDEO: Έβαλε κάμερα μέσα στον νεροχύτη και αποκάλυψε πώς δουλεύει ο σκουπιδοφάγος

 29.01.2026 - 07:41
VIDEO: Έβαλε κάμερα μέσα στον νεροχύτη και αποκάλυψε πώς δουλεύει ο σκουπιδοφάγος

 29.01.2026 - 07:41

Βίντεο από YouTuber αποκαλύπτει τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στον σκουπιδοφάγο του νεροχύτη, εκπλήσσοντας ακόμη και Αμερικανούς που πίστευαν ότι λειτουργεί σαν μπλέντερ με λεπίδες.

Η ιδέα να τοποθετήσει κανείς μια κάμερα μέσα στον σκουπιδοφάγο του νεροχύτη μοιάζει τουλάχιστον παράτολμη. Κι όμως, ένας YouTuber κατάφερε να δείξει από πρώτο πλάνο πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η συσκευή που υπάρχει σχεδόν στα μισά σπίτια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την American Housing Survey, περίπου το 50% των αμερικανικών νοικοκυριών διαθέτει σκουπιδοφάγο, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, όπου η χρήση του είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Δεν έχει λεπίδες και όμως «εξαφανίζει» το φαγητό: Πώς λειτουργεί πραγματικά ένας σκουπιδοφάγος;

Ο δημιουργός του καναλιού Povs Adventures παραδέχτηκε ότι για χρόνια πίστευε πως ο σκουπιδοφάγος λειτουργεί όπως ένα μπλέντερ, με λεπίδες που τεμαχίζουν τα υπολείμματα τροφών: «Έπαθα σοκ όταν κατάλαβα ότι σχεδόν εξαϋλώνει τα πάντα χωρίς να χρησιμοποιεί λεπίδες. Όλη μου τη ζωή νόμιζα ότι δούλευε σαν μπλέντερ», ανέφερε.

Όπως εξήγησε στο βίντεό του, οι σύγχρονες συσκευές διαθέτουν έναν περιστρεφόμενο δίσκο και δύο αμβλείς μεταλλικούς προεξέχοντες μηχανισμούς. Όταν τα υπολείμματα πέφτουν στον νεροχύτη και η συσκευή ενεργοποιείται, ο δίσκος περιστρέφεται με ταχύτητα περίπου 2.800 στροφών το λεπτό. Οι «προεξοχές» συνθλίβουν το φαγητό σε μικροσκοπικά κομμάτια, ενώ η φυγόκεντρος δύναμη το ωθεί προς τον δακτύλιο άλεσης στα τοιχώματα της συσκευής.

Τι κατέγραψε η κάμερα μες στον νεροχύτη

Χάρη σε μια μικροσκοπική κάμερα Insta360, την οποία τοποθέτησε ελάχιστα εκατοστά πάνω από τον μηχανισμό, ο YouTuber κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες, ρίχνοντας διάφορα αντικείμενα στον νεροχύτη για να δείξει τη δράση του σκουπιδοφάγου.

Το βίντεο προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, με πολλούς μη Αμερικανούς να εκφράζουν σοκ για την ύπαρξη της συσκευής: «Η Αμερική είναι κυριολεκτικά η μόνη χώρα που έχει ένα φονικό όπλο μέσα στον νεροχύτη», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Ως μη Αμερικανός, πάντα με εντυπωσίαζαν οι σκουπιδοφάγοι. Είναι απίστευτα cool».

Γιατί δεν υπάρχουν σκουπιδοφάγοι στην Ευρώπη;

Ο λόγος που οι σκουπιδοφάγοι δεν είναι διαδεδομένοι στην Ευρώπη έχει ιστορικές ρίζες. Πολλά συστήματα αποχέτευσης είναι παλιά και δεν μπορούν να διαχειριστούν λίπη και οργανικά υπολείμματα.

Κάποιοι χρήστες παραδέχτηκαν ότι πίστευαν πως οι Αμερικανοί ρίχνουν κάθε είδους σκουπίδια στον νεροχύτη, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι πρόκειται κυρίως για μικρά υπολείμματα τροφών.

Παρά τον ενθουσιασμό, αρκετοί Αμερικανοί προειδοποίησαν για τη συχνή χρήση της συσκευής, ειδικά μετά από ακριβές βλάβες: «Ως υδραυλικός, συνεχίστε να κάνετε τέτοια πειράματα. Μου εξασφαλίζετε δουλειά», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας επαγγελματίας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ούτε στα 20 ούτε στα 50 – Αυτή είναι η ηλικία στην οποία είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι

 29.01.2026 - 07:36

 29.01.2026 - 07:36
Βαλέρια Λάτσιου: H συγκινητική ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη για τα 18α γενέθλια της κόρης της

 29.01.2026 - 07:53

 29.01.2026 - 07:53
Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

