Στην Κροατία μεταβαίνει σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Θα συμμετάσχει στο Συνέδριο του ΕΛΚ ως βασικός ομιλητής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κροατία μεταβαίνει σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Θα συμμετάσχει στο Συνέδριο του ΕΛΚ ως βασικός ομιλητής

 30.01.2026 - 07:14
Στην Κροατία μεταβαίνει σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Θα συμμετάσχει στο Συνέδριο του ΕΛΚ ως βασικός ομιλητής

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στο Συνέδριο του ΕΛΚ, στην Κροατία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα το πρωί στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, για να συμμετάσχει στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που θα πραγματοποιείται στις 30 και 31 Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα είναι ένας εκ των βασικών ομιλητών κατά τις σημερινές εργασίες του Συνεδρίου, όπου και θα αναπτύξει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και πώς αυτές ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές και τις θέσεις του ΕΛΚ.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα σήμερα έχει κατ΄ιδίαν χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ κ. Manfred Weber και τη ΓΓ του Κόμματος, κα Dolors Montserrat.

Το Συνέδριο του ΕΛΚ θα απασχολήσουν, ανάμεσα σε άλλα, η διεθνής γεωπολιτική κατάσταση και οι επιδράσεις της στην ΕΕ. Θα συζητηθούν, επίσης, οι προτεραιότητες του ΕΛΚ για το 2026.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν στην Κροατία, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιαννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

 

