Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Αντιθέτως, πρόκειται για μια στοχευμένη, πολυεπίπεδη και ξεκάθαρα αναπτυξιακή πρωτοβουλία, η οποία αποτυπώνει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιλαμβάνονται σήμερα την εξωτερική πολιτική, ως μοχλό ενίσχυσης της οικονομίας, προσέλκυσης επενδύσεων και γεωοικονομικής αναβάθμισης της χώρας Το γεγονός ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Πρωθυπουργού της Ινδίας Narendra Modi και μάλιστα σε λιγότερο από έναν χρόνο από τη δική του ιστορική επίσκεψη στην Κύπρο, δεν αποτελεί απλώς ένδειξη καλών σχέσεων, αλλά ένδειξη πολιτικής εμπιστοσύνης, στρατηγικής σύγκλισης και αναγνώρισης του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Κυρίως όμως, ως έμπρακτη βούληση πρακτικής υλοποίησης της μετάβασης των διμερών σχέσεων των δύο χωρών σε στρατηγική συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο περιθώριο του Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων στη Λευκωσία, αποκαλύπτουν με σαφήνεια τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής. Η επιλογή τόσο του Νέου Δελχί, πολιτικού και θεσμικού κέντρου της Ινδίας, όσο και της Μουμπάι, της οικονομικής και επιχειρηματικής πρωτεύουσας της χώρας, υπογραμμίζει ότι η αποστολή έχει διττό χαρακτήρα, πολιτικό και οικονομικό, με στόχο να δημιουργηθούν συνθήκες ουσιαστικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Η διοργάνωση επιχειρηματικού φόρουμ, η παρουσία Κυπρίων και Ινδών επιχειρηματιών και η συμμετοχή Υπουργών με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, καταδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση δεν περιορίζεται σε γενικές διακηρύξεις, αλλά εργάζεται με συγκεκριμένη ατζέντα, μετρήσιμους στόχους και απτό οικονομικό αποτύπωμα.

Η συγκυρία ενισχύει καθοριστικά τη σημασία της επίσκεψης. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας αναδιαμορφώνει το πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου και των επενδυτικών ροών. Δημιουργείται ένα νέο θεσμικό περιβάλλον ασφάλειας, προβλεψιμότητας και ευκαιριών που συνδέει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία του πλανήτη με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών. Σε αυτό το περιβάλλον, η Κύπρος δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός ακόμη κράτους μέλους, αλλά αναδεικνύεται ως μία από τις πρώτες χώρες που μπορούν να μετατρέψουν τη νέα εμπορική σχέση ΕΕ Ινδίας σε απτό οικονομικό όφελος.

Είσοδος στην ΕΕ μέσω Κύπρου

Αυτή ακριβώς τη διάσταση ανέδειξε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο, η Ινδία προσεγγίζει τη χώρα μας ως φυσική είσοδο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια περίοδο αναδιάταξης των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και αναζήτησης ασφαλών και αξιόπιστων εταίρων, η Κύπρος προβάλλει ως σταθερό, θεσμικά κατοχυρωμένο και γεωγραφικά στρατηγικό σημείο. Η συζήτηση γύρω από τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης ενισχύει περαιτέρω αυτή την προοπτική, τοποθετώντας την Ανατολική Μεσόγειο και κατ’ επέκταση την Κύπρο στον χάρτη των νέων διεθνών διασυνδέσεων.

Οι δυνατότητες που διανοίγονται είναι πολυεπίπεδες. Αφορούν τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τα logistics, τις χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, την ψηφιακή καινοτομία, την πράσινη μετάβαση, την ενέργεια και τις σύγχρονες υποδομές. Η Κύπρος διαθέτει το θεσμικό πλαίσιο, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να φιλοξενήσει δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, κάτι που ήδη αποτυπώνεται στην παρουσία ινδικών εταιρειών στη χώρα. Το ενδιαφέρον δεν είναι θεωρητικό, αλλά συγκεκριμένο και με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης.

Καθοριστικής σημασίας είναι και τα απτά οικονομικά δεδομένα που συνοδεύουν τη νέα φάση των σχέσεων ΕΕ Ινδίας. Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μειώνει ή καταργεί δασμούς για τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών, εξοικονομώντας δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και βελτιώνοντας ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους. Για την Κύπρο, αυτό σημαίνει ευκολότερη πρόσβαση σε μια αγορά 1,4 δισεκατομμυρίων καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες όπως τα φαρμακευτικά, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τα βιομηχανικά υλικά, αλλά και για τομείς όπου η χώρα έχει ισχυρό αποτύπωμα, όπως οι υπηρεσίες, η ναυτιλία και η τεχνολογία.

Το διμερές εμπόριο Κύπρου Ινδίας ανέρχεται σήμερα περίπου στα 150 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Κύπρος συγκαταλέγεται στις σημαντικές πηγές ξένων επενδύσεων προς την Ινδία, την ίδια ώρα που η Ινδία κατατάσσεται στους βασικούς ξένους επενδυτές στη χώρα μας. Αυτή η αμφίδρομη σχέση συνιστά σταθερή βάση για επέκταση, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ψηφιακή καινοτομία, η φιλοξενία, οι υποδομές, η αγροτεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια και η αμυντική τεχνολογία.

Μεγάλες Ινδικές εταιρείες στην Κύπρο

Ενδεικτική της δυναμικής είναι και η εγκατάσταση στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια, μεγάλων εταιρειών ινδικών συμφερόντων στους τομείς του τουρισμού, των ψηφιακών υπηρεσιών, της πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων τεχνολογιών. Παράλληλα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας της χώρας κινήθηκε έγκαιρα, δημιουργώντας εξειδικευμένες δομές που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση ινδικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας ότι ο νέος εμπορικός και επενδυτικός άξονας Ινδίας Ευρώπης περνά και από τη Λευκωσία.

Όλα τα πιο πάνω εδράζονται σε μια σταθερά θετική μακροοικονομική εικόνα. Η κυπριακή οικονομία καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 3,2 τοις εκατό, η ανεργία κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κοντά στο 4,5 τοις εκατό και το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν αναβαθμίσει την Κύπρο στην κατηγορία Α, αποτυπώνοντας την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία λειτουργεί ως στρατηγικός πολλαπλασιαστής. Ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, προσδίδει ουσιαστικό βάθος στις διμερείς σχέσεις με μια παγκόσμια οικονομική δύναμη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Πάνω απ’ όλα, αναδεικνύει μια εξωτερική πολιτική που δεν εξαντλείται σε συμβολισμούς, αλλά αξιοποιεί μεθοδικά τις διεθνείς εξελίξεις, μετατρέποντας τη γεωγραφία της Κύπρου και τη θεσμική της ιδιότητα σε απτό οικονομικό πλεονέκτημα για το μέλλον της χώρας.

Σε τελική ανάλυση, η επίσκεψη στην Ινδία δεν αφορά μόνο τις διμερείς σχέσεις. Αφορά τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, την ικανότητά της να προσελκύει ποιοτικές επενδύσεις, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να ενισχύει τη συνολική της ισχύ. Και σε αυτό το επίπεδο, το μήνυμα είναι σαφές. Η Κύπρος δεν παρακολουθεί παθητικά τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά διεκδικεί ρόλο, χτίζει συμμαχίες και επενδύει στρατηγικά στο μέλλον της.