Σήμερα η ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ για την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ για την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

 30.01.2026 - 07:20
Σήμερα η ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ για την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Διεξάγεται σήμερα η ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για την ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε χθες πως το Πακιστάν έθεσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχόλια που δεν είναι θετικά για τη δική μας πλευρά, σπάζοντας τη σιωπηλή διαδικασία για το ψήφισμα για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο.

Κληθείς να σχολιάσει χθες πληροφορίες για έλλειψη συναίνεσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας που οδήγησε στην αναβολή της ψήφισης για την Παρασκευή, αντί χθες Πέμπτη όπως ήταν προγραμματισμένη, είπε ότι εκείνο που έχει ενημερωθεί είναι ότι το Πακιστάν έχει σπάσει τη σιωπηλή διαδικασία στην οποία είχε τεθεί το ψήφισμα. «Έχει προωθήσει κάποια σχόλια. Είναι μια διαδικασία που έγινε και στο παρελθόν και θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις», είπε.

Ερωτηθείς για τη φύση των σχολίων, είπε ότι «αντιλαμβάνεστε ότι από τη χώρα που είπα ότι τα σχόλια δεν είναι θετικά για εμάς». Σημειώνεται πως το Πακιστάν είναι αυτή τη στιγμή μια από τις 10 χώρες μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Μη μόνιμο μέλος είναι την παρούσα περίοδο και η Ελλάδα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις Παρατηρήσεις του στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, εισηγείται την ανανέωση της αποστολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ακόμη 12 μήνες, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για «παραβιάσεις μετά την κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων» εντός και πέριξ της νεκρής ζώνης, οι οποίες, όπως σημειώνει, «επιδιώκουν να μεταβάλουν μόνιμα το στρατιωτικό status quo», αλλά και για την κατάσταση στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων.

Ο κ. Γκουτέρες διαπιστώνει νέα, έστω και «επιφυλακτική», δυναμική στο Κυπριακό, στις Παρατηρήσεις του για την κατάσταση στη Κύπρο, σημειώνοντας ότι η ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη και η ενίσχυση της εμπλοκής μεταξύ των ηγετών «αναζωπύρωσαν μια νέα ελπίδα για ένα παράθυρο ευκαιρίας προκειμένου να προχωρήσει το Κυπριακό». Ο κ. Γκουτέρες τονίζει ότι η Αποστολή «παίζει ουσιαστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση χαμηλού επιπέδου εντάσεων και στη διαφύλαξη της ακεραιότητας της νεκρής ζώνης», προειδοποιώντας ωστόσο ότι η αποτελεσματικότητά της παραμένει περιορισμένη «χωρίς την πλήρη συνεργασία και των δύο πλευρών».

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

